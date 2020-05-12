اسألى الصين.. شاهد لحظة مغادرة الرئيس الأمريكى المؤتمر الصحفى غاضبا

غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المؤتمر الصحفى الذى عقده غاضبًا، بعدما طرحت عليه إعلامية سؤالًا بشأن فيروس كورونا لم يعجبه، فأجابها بطريقة حادة وقال لها اسألى الصين ولا تسألينى، وبعد ذلك غادر غاضبًا.





وكان يتحدث الرئيس الأمريكى في المؤتمر عن إنجازاته في مكافحة المستجد، وبأن الولايات المتحدة تجري اختبارات على الفيروس أكثر من أي دولة أخرى، بينما سألته مراسلة إحدى القنوات الإخبارية "ما أهمية المقارنة مع دول أخرى، في حين أن أميركيين يفقدون حياتهم كل يوم" ؟ مشيرة إلى تزايد عدد ضحايا الفيروس يوميا من الأميركيين؟.





وذلك ما آثار غضب دونالد ترابم وقال لها اسألى الصين هذا السؤال ولا تسأليه لى أنا، ثم أشار إلى إعلامية أخرى لتتقدم بتوجيه سؤال، بينما ردت نفس الإعلامية وقالت له لماذا توجه لى هذا الحديث بشكل خاص؟.





ورد عليها الرئيس الأمريكى " أنا لا أوجه الحديث بشكل خاص ولكنى أوجه لكل من يوجه أسئلة مشينة كهذه، وغادر بعدها دونالد ترامب المؤتمر الصحفى غاضبًا.