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محافظات

نواب قنا يطالبون بإنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:49 م
صدى البلد
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يوسف رجب

طالب 20 نائبا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بـمحافظة قنا، اللواء أشرف الداودى، محافظ الإقليم، بإنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان على أرض المحافظة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المرضى الذين ينتقلون لمحافظات أخرى لتلقى العلاج.


أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب و زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن محافظة قنا تعانى عدم وجود مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية وعلاج الإدمان، الأمر الذى يمثل عبئا على الحالات التى تضطر للسفر إلى محافظتى أسوان و سوهاج لتلقى العلاج، حيث توافر الخدمة داخل المحافظتين.


وأضاف الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، و أمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، أنه تمت مخاطبة محافظ قنا لتخصيص قطعة أرض داخل مدينة قنا بغرض إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان يتبع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، وكذا مخاطبة وزارة الصحة للإنشاء والتجهيز و الإدارة للمستشفى.


يذكر أن أعضاء مجلس النواب الموقعين على الطلب المقدم لمحافظ قنا، كل من: أشرف رشاد الشريف، مصطفى محمود مصطفى، محمد أحمد الجبلاوى، معتز محمد محمود، محمد طايع سعد، حمدى سعد سليمان، نجلاء باخوم رياض، سناء حسانى طايع، مبارك أحمد عامر، خالد خلف الله، عبدالفتاح الشحات، السيد المنوفى، فتحى قنديل، سحر صدقى خليفة، رحاب الغول، هشام الشعينى، و أحمد عزت القاضى.


فيما وقع على الطلب من مجلس الشيوخ كل من: النائب أبوالنجا المحرزى، النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، و النائب محمد كمال موسى.


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