الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترقب داخل محلات الصاغة .. وهذه أسعار الذهب في ثالث أيام العيد

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر المعدن الأصفر مع أول تعاملات له صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك وهو اليوم الأحد الموافق 22-3-2026.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر المشغولات الذهبية ثباتاً من دون تغيير على مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة وسط حالة من الترقب في السوق المحلية.

سعر الذهب الان

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6925 جنيهات للشراء و 6875 جنيهات للبيع.

تداولات الذهب أمس

و انخفض سعر الذهب أمس رغم الاحتفال بعيد الأم؛ ليفقد 175 جنيهًا  على الأقل في تداولات أمس.

غانا تطبق نظامًا جديدًا لعوائد الذهب والليثيوم

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو  6925 جنيها في محلات الصاغة.

سعر عيار 24

 وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7914 جنيهًا للشراء و 7857 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  22 نحو 7254 جنيهًأ للشراء و 7202 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6925 جنيهات للشراء و 6875 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر 18 الأوسط انتشارا 5935 جنيهات للشراء و 5892 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 55.4 ألف جنيه للشراء و 55 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4495 دولارات للشراء و 4493 دولارات للبيع.

سعر الذهب في مصر

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب بنحو 10%، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011، في ظل ارتفاع الدولار بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط، مما أثار المخاوف بشأن زيادة أسعار النفط والتضخم ورفع أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا بنحو 3 دولارات ليصل إلى 4497.87 دولار للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة.

 كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتصل إلى 4574.90 دولار للأونصة، متراجعة عن مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من اليوم. وبذلك يختتم الذهب أسبوعه بانخفاض يقارب 9.6%، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ سبتمبر 2011.

نسرين طافش
جثث المحتلينة في جراد
سارة سلامة
