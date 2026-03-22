ديني

ماذا يقال عند شدة البرد؟.. رسول الله أوصى بالدعاء بـ 7 كلمات

أمل فوزي

يبحث كثيرون عن دعاء البرد و ماذا يقال عند شدة البرد ؟ في تلك الأجواء الشتوية شديدة البرودة التي نشهدها هذه الأيام  فهي ما تطرح السؤال عن ماذا يقال عند شدة البرد ؟ وما نحوها من دعاء البرد ، لعل به يقينا الله تعالى من لسعته المحملة بالمرض ، ويهونه علينا ، من هنا ينبغي معرفة ماذا يقال عند شدة البرد ؟ أو ما يُعرف دعاء البرد .

ماذا يقال عند شدة البرد

ورد في مسألة ماذا يقال عند شدة البرد ؟، أنه  يُستحسن بالمسلم التقرّب من ربّه بالدعاء في البرد، ومن الأدعية: "اللهمَّ نستودعك كلّ مَن لا مأوى له"، إذ يجدر بالمسلم تذكّر غيره من المُسلمين بالدعاء، فالدعاء لهم دليلٌ الأخوّة بين العباد، فقد قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَراحُمِهِمْ وتَوادِّهِمْ وتَعاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إذا اشْتَكَى عُضْوًا تَداعَى له سائِرُ جَسَدِهِ بالسَّهَرِ والحُمَّى".

دعاء البرد القارس

- "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به".[رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:899، صحيح.]

- "لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ يفعلُ ما يريدُ اللَّهمَّ أنتَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ الغَنيُّ ونحنُ الفقراءُ أنزِلْ علينا الغيثَ واجعل ما أنزلتَ لَنا قُوَّةً وبلاغًا إلى حينٍ".[رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1173، حسن.].

- "اللَّهُمَّ اسقِ عبادَك وبَهائمك وانشُر رحمتَكَ وأحيِ بلدَك الميِّتَ".[رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:1176، حسن.].

- "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ".[رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:1014، صحيح.].

أدعية البرد الشديد

- "اللهمَّ في هذا البرد القارس نستودعك كلّ مَن لا مأوى له، وكلّ مَن لا لباس له، وكلّ مَن لا دفء له، وكلّ مَن لا مُعيل له، وكلّ مبتلى وكلّ مفقودٍ وكلّ مريضٍ وكلّ جريحٍ وكلّ أسيرٍ، اللهمّ نستودعك كلّ مَن يتألم وكلّ مَن يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين".

- "اللهمَّ إنّا عبيدك الضعفاء لا تقتلنا بغضبك علينا، ولا تعذّبنا في حياتنا، أنت القدير على كلّ شيءٍ".

- "اللهمَّ لا تغضب علينا، ولا تُهلك أرواحنا، وعافنا من الرِّيح وما أُرسلت به، اللهمَّ اسقِنا غيثاً نافعاً، اللهمَّ اسقِنا غيثاً نافعاً".

﻿- "لا إله إلّا أنت، ذو الجلال والعزّة، اللهمَّ أنقذ المسلمين في كلّ مكانٍ من شدّة البرد، اللهمَّ هوّن عليهم قرصة البرد وقساوة الشتاء، اللهمَّ كن معهم ولا تكن عليهم، أنت الذي لا ترد المضطر إذا دعاك، أنت المولى والعون والنصير، اللهمَّ بحقّ أسمائك الحسنى احفظهم".

- "سبحانك وبحمدك تقدّست أسماؤك وعلا شأنك العظيم، يا هازم الأحزاب ومُجري السحاب، يا مَن تقول للشيء كن فيكون أرفق بالفقراء والمحتاجين، ليس لهم سواك يا علي يا كبير، اللهمَّ احفظهم بعينك التي لا تنام، وأكرمهم بكرمك يا عظيم، اللهمَّ احفظهم من الرياح وما أُوتيت به، ومن قساوة برد الشتاء، فهم عبادك الفقراء، اللهمَّ فرّج كُربتهم، وداوي مرضاهم، وأصلح أحوالهم، وألّف بين قلوبهم، وأغنِهم بحلالك، ولا تجعل شكواهم إلّا إليك يا غفور، احفظ عبادك يا كريم، كن معهم ولا تكن عليهم، نسألك أن تستجيب لكلّ مَن يدعوك بالستر والعافية".

- "اللهمّ إنّا نستغفرك من كلّ ذنبٍ يمحق الحسنات ويُضاعف السيئات، ويحلّ النقمات ويغضبك يا رب الأرض والسماوات".

ماذا يقال عند شدة البرد يقال عند شدة البرد عند شدة البرد دعاء البرد القارس دعاء البرد أدعية البرد الشديد أدعية البرد

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

لحظة ضرب صاروخ إيراني لمحيط مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل .. شاهد

أبويا مبيصرفش علينا وأمي انتحرت الأول.. اعترافات مثيرة لقاتل كرموز

«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

اللهم بحق فاطمة وأبيها.. الحبيب علي الجفري: دعاء خطبة العيد صحيح ومحبة أهل البيت من عقيدة أهل السُنة

جائز شرعُا.. شيخ الأزهر يعلق على حكم التوسل في الدعاء

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

أسعار أتوبيس النقل العام بالقاهرة بعد زيادة البنزين 2026

أسعار أتوبيس النقل العام بالقاهرة بعد زيادة البنزين 2026

كيف تتجنب حموضة المعدة في عيد الفطر؟.. 10 نصائح طبية للمساعدة

كيف تتجنب حموضة المعدة في عيد الفطر؟.. 10 نصائح طبية للمساعدة

لوك مختلف .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»

بالحجاب.. سارة سلامة تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة بسيطة|شاهد

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد