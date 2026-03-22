مفاجأة.. دعاء «اللهم بحق فاطمة وأبيها» ليس جديدًا وسبق ترديده في 2021

أثار دعاء الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الجدل؛ بعد دعائه في خطبة عيد الفطر المبارك، والذي قال فيه "اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، وبالسر الكامن فيها، لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك".

وفور انتهاء خطبة عيد الفطر المبارك، هاجت الدنيا وظهرت معترضون على صيغة دعاء خطيب عيد الفطر، وكثرت التفاسير والتأويلات، فمنهم من فسرها ووجها إلى أمور سياسية وطائفية أو أن فيها رسالة موجهة لوجهة معينة.

ظن المعترضون على أن صيغة هذا الدعاء جديدة ولصقوها بالشيعة وأنها تأييد لهم، ولكن بالتثبت من الأمر وبالعودة إلى خطب الدكتور السيد عبد الباري، صاحب هذا الدعاء كانت المفاجأة، فقد تكرر هذا الدعاء من جانبه أكثر من مرة في السنوات الماضية.

وفي هذه السطور نرصد المرات التي قال فيها الدكتور السيد عبد الباري، هذا الدعاء خلال خطب سابقة لها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المرة الأولى كانت في 2021

وكانت المرة الأولى التي دعا فيها الدكتور السيد عبد الباري، هذا الدعاء خلال خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، بتاريخ 20 يوليو 2021.

وقال السيد عبد الباري، في خطبة عيد الأضحى:

اللهم تقبل منا واقبلنا ولكل خير وفقنا ولا تفضحنا وأحسن ختامنا أجمعين

يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، اللهم لا تجعل لنا حاجة عند لئيم من خلقك، واقض حاجاتنا كما هي في نياتنا.

المرة الثانية في مارس 2022

أما المرة الثانية فكانت في خطبة الجمعة والتي كانت بعنوان "منزلة الشهداء عند ربهم" بتاريخ 11 مارس 2022.

ووقتها دعاء الدكتور السيد عبد الباري، في انتهاء خطبة الجمعة:

اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر الكامن فيها، اقض لأهل مصر حوائجهم يارب العالمين

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، صلاة قوة وعافية ومدد تحفظ بها الروح والجسد وتحمي بها المال والأهل والولد من شر الضر والعين والحسد، صلاة لا يقدر بها على جيشنا أحد.

يا مولانا خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد بحق قولك "الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد"

اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم احفظنا من كل شر وبلية، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.

دعاء اللهم بحق فاطمة وأبيها

أما المرة الثالثة والأخيرة فهي التي أثارت الجدل في خطبة عيد الفطر 2026 وقال فيها الدكتور السيد عبد الباري:

اللهم ارفع السيف والحيف والقتل من بلاد العالمين، واحقن الدماء يارب العالمين.اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، أعزنا بالذل لك وحدك، وأغننا بالافتقار إليك وحدك.

اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الشاكرين.

اللهم يارب بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر الكامن فيها، لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك اللهم لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك واقض حاجاتنا وأنت بها أعلم، فضلا منك يا كريم.