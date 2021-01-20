ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل صحة الغربية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى زفتى العام وحميات زفتي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:50 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة زيارة مفاجئة على مستشفي زفتي العام وحميات زفتي .

اقرأ أيضًا:
لتفقد سير العمل بقسم الطوارئ، والعناية وأقسام العزل والحضانات للتأكد من الالتزام التام من الفريق الطبى بالمستشفى بالتواجد والالتزام بالنوبتجيات لتقديم خدمة مناسبة للمرضى وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وسلامة تنك الأكسجين وتوافر اسطوانات احتياطي واستمع إلى  المرضي والاطمئنان على حالتهم الصحية وتطبيق بروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

كما أكد على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الواقيات الشخصية عند التعامل مع الحالات؛ للحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة المرضى فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتعقيم والتطهير داخل القسم

وفى نهاية الجولة أكد أن الهدف الأول من الخدمة الطبية هى المريض وسلامته وراحته وحل جميع مشاكله الصحية، وتقديم الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى وأكد على حسن معاملة المرضى.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية ، على استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة والتأكيد أيضا على متابعة المرضى والاطمئنان عليهم ورصد أي سلبيات. 

توجه الدكتورة هيام ابو حمر  مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات إلى  مستشفى قطور المركزي  للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة، وحصر إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى والعناية مركزة، والتأكد من سلامة تنكات الأكسجين وكذا انتظام الأطقم الطبية والتمريض ومراجعة بروتوكول العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.
وكيل صحة الغربية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى زفتى العام وحميات زفتي
وكيل صحة الغربية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى زفتى العام وحميات زفتي
وكيل صحة الغربية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى زفتى العام وحميات زفتي
وكيل صحة الغربية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى زفتى العام وحميات زفتي
وكيل صحة الغربية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى زفتى العام وحميات زفتي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة مدير صدر منوف و٤ من الطاقم الطبي بـ كورونا

محافظ دمياط تطالب مستشفى عزبة البرج بالارتقاء بمستوى النظافة

طوارئ فى المحافظات بعد واقعة مستشفى الحسينية.. اجتماعات عاجلة للجان إدارة أزمة كورونا.. وجولات مفاجئة للمحافظين على مستشفيات العزل للتأكد من توافر الأكسجين

لمراقبة منظومة الأكسجين.. جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة فى المنوفية بمستشفى الشهداء

لتغيبهم عن العمل.. إحالة عدد من الأطقم الطبية بمستشفى أشمون العام للنيابة الإدارية

خلال زيارته لمستشفى ههيا المركزي.. محافظ الشرقية: لا نقص في الأكسجين

ترشيحاتنا

كم دفع النادي الأهلي لـ جيرالدو لفسخ تعاقده .. تفاصيل

تجديد حبس الجنزوري و2 آخرين 45 يوما في واقعة فيرمونت

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

ترامب يصدر قرارا عاجلا قبل دقائق من تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

الخميس 28 يناير إجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام