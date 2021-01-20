وكيل صحة الغربية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى زفتى العام وحميات زفتي

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة زيارة مفاجئة على مستشفي زفتي العام وحميات زفتي .





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لتفقد سير العمل بقسم الطوارئ، والعناية وأقسام العزل والحضانات للتأكد من الالتزام التام من الفريق الطبى بالمستشفى بالتواجد والالتزام بالنوبتجيات لتقديم خدمة مناسبة للمرضى وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وسلامة تنك الأكسجين وتوافر اسطوانات احتياطي واستمع إلى المرضي والاطمئنان على حالتهم الصحية وتطبيق بروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة.





كما أكد على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الواقيات الشخصية عند التعامل مع الحالات؛ للحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة المرضى فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتعقيم والتطهير داخل القسم





وفى نهاية الجولة أكد أن الهدف الأول من الخدمة الطبية هى المريض وسلامته وراحته وحل جميع مشاكله الصحية، وتقديم الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى وأكد على حسن معاملة المرضى.





وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية ، على استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة والتأكيد أيضا على متابعة المرضى والاطمئنان عليهم ورصد أي سلبيات.



