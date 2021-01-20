أحمد الأحمر استثنائي.. رسالة مدرب فراعنة اليد للاعبين بعد الفوز على روسيا

أعرب الإسباني، روبرتو باروندو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سعادته الكبيرة بفوز الفراعنة على الاتحاد الروسي، في أولى مباريات الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لليد التي تقام في مصر خلال الوقت الحالي.





وأكد جارسيا أن الجميع أغلق ملف الهزيمة من السويد، وكان التركيز واضحا على تحقيق الفوز اليوم، وهو ما تحقق.





وقال المدير الفني للفراعنة: «كنت واثق جدا من قدرات اللاعبين، واجهنا منتخب صعب وقوي، ونتائجه مميزة من بداية البطولة، ولكننا كنا رجال ولعبنا بروح البطولة، وأشكر الجميع على الفوز في مباراة اليوم».





وأضح «جارسيا»: «ما زال الوقت مبكرا من أجل الحديث عن التأهل، نلعب كل مباراة للفوز، وأمامنا مواجهتين غاية في الصعوبة أمام سلوفينيا وبيلاروسيا، سنلعبهم من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية من البطولة».





وأكمل المدير الفني: «أحمد الأحمر لاعب كبير واستثنائي، وما قدمه اليوم، ليس جديد، أعلم إمكانياته جيدا، ولابد أن أشكره على الأداء المميز، وهو يستحق لقب رجل مباراة اليوم عن جدارة، ونفس الأمر لجميع اللاعبين».