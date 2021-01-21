الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن

ناشد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، الحكومة بدعم صغار مربي الدواجن في ظل ارتفاع أسعار الكتاكيت والاعلاف وتدني اسعار المنتج حتي لا نفاجأ بارتفاع كبير في أسعار الدواجن.





وقال أبوصدام خلال تصريحات له ، أن بعض الدول اغلقت منافذها كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا وتاثرت واردات مصر تأثرا سلبيا مما أدي لزيادة أسعار الاعلاف مع قلة الدعم الحكومي لقطاع صناعة الاعلاف ومزارعي المحاصيل العلفية.



ونوه إلي انه بجانب تداعيات فيروس كورونا السلبيه علي صناعة العلف محليا فقد أدي لجوء بعض الدول المصدرة لوقف عمليات التصدير خوفا من تفاقم ازمة كورونا واحتياجها لتامين حاجتهاالمحلية. لتفاقم الازمة



وتابع: "نعتمد علي الاستيراد بنسبه تزيد عن60% لتوفير احتياجتنا من المستلزمات العلفيه و زيادة أسعار الاعلاف تتأثر بالتقلبات والتغيرات العالمية".

