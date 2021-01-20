ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توفيا بـ كورونا .. الغربية تودع 2 من أطبائها في يوم واحد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:48 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي

واصل الأطباء ابطال الجيش الأبيض تصدر وفيات فيروس كورونا

و توفي اليوم الدكتور إبراهيم الديب استشاري الامراض الصدرية بمستشفي صدر طنطا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وجرى تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنة بمقابر العائلة


ونعت نقابة الاطباء الفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يتقبله قبولًا حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان


كان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس مؤخرًا متمثلة فى ارتفاع دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منة عينة، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة وتوفى متأثرا بإصابته بالفيروس.


وتوفى الدكتور مجدى نصار استشارى النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وجرى تغسيل الجثمان ودفنه طبقا للإجراءات الاحترازية بمقابر العائلة. 


ودعت نقابة الاطباء للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يتقبله قبولًا حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا متأثرا بفيروس كورونا

وفاة ممرضة بمركز بسيون متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

وفاة هناء نوفل أستاذ الباثولوجيا الإلكلينيكية بجامعة طنطا بكورونا

وفاة ممرضة متأثرة بكورونا فى قرية بلقينا بالمحلة

وفاة كريمة نوفل مفتشة تمريض بالإدارة الصحية بسمنود لإصابتها بـ كورونا

وفاة استشاري أشعة بطنطا نتيجة إصابته بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

حكم الزواج دون إشهار .. الإفتاء تحدد شروط الزواج الخمسة

قاسم: أزمة بن شرقي «نرفزة ملعب» ولا يوجد استعجال في ملف تجديد ساسي

اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة محمد الشناوى لمباراة واحدة

أزمة جديدة تضرب كرة اليد بنادي الزمالك.. خاص

أخبار الزمالك| إعارة كريم بامبو لـ البنك الاهلي.. وأزمة جديدة داخل فريق اليد

وزيرة الصحة: تراجع الإصابات بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لنمو الجنين.. 10 فوائد مهمة لتناول الماء للحامل

هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري

لمرضى السكري.. 3 طرق للحفاظ على صحة القدم