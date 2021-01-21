عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي يكشف أهم التحديات أمام بايدن ..فيديو

أكد نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكى، أن الرئيس بايدن سيغير ما بدأه ترامب، وسيغير العديد من السياسات التي كان يتبعها ترامب في إدارة البلاد.





وأضاف "أبو عيسى"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس بايدن حصل على موافقة رئيس مجلس الشيوخ على حفل التنصيب بهذا اليوم، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع الجمهوريين المعتدلين داخل أمريكا.





وأشار عضو الحزب الديمقراطي الأمريكى، إلى أن بايدن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وتحديات اجتماعية؛ بسبب الاختلاف بين أصحاب البشرة البيضاء والملونين، مؤكدا أن الرئيس بايدن سيحترم القوانين الدولية وحلفاء أوروبا والعالم.





ونوه أبو عيسى بأن الرئيس بايدن سيعيد علاقة أمريكا التقليدية فى التعاون مع العالم لتحسين الأوضاع مع منظمات حقوق الإنسان والشرق الأوسط.