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تعليم

للحصول على منحة دراسية في سنغافورة.. قدم عبر هذا الرابط

الخميس 21/يناير/2021 - 11:02 ص
منح دراسية
منح دراسية
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نهلة الشربينى
أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، افادت سفاره جمهوريه مصر العربية بسنغافورة بان جامعه Nanyang Technological University تقدم منح دراسيه  على برنامــج الدراسات العليا فى الاقتصاد التطبيقى Msc in Applied Economics  التى تنظمه كليه العلوم.

وأوضحت أن بيانات المنحة:-

عدد (1)منحه كامله القيمه الماليه 42.000 دولار سنغافورى(اعفاء من الرسوم وبالاضافه الى راتب قيمته 10.000 دولار)

عدد (2)منحه دراسيه بقيمه 32.000 دولار سنغافورى( اعفاء من الرسوم الدراسيه)

عدد (2)منحه دراسيه بقيمه 16.000 دولار سنغاقورى ( تغطى نصف قيمة المصاريف الدراسيه)

 علما بان مدة المنحه والدراسه عام واحد

أخر موعد للتقدم للمنحة 31 يناير 2021

واشارت إلى أنه لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى الموقع الالكترونى :-
http://www.sss.ntu.edu.sg/Programmes/msae/Pages/Home.aspx

وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات من هذه المنحه، كما يمكن التقدم على المنحه على الموقع  الالكترونى التالى :-
www.sss.ntu.edu.sg/Programmes/msae/Pages/Online-Application-Date.aspx



وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن افادت سفارة جمهوريه مصر العربيه بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الاسنان والجراحه فضلا عن عدد من البرامج المتخصصه ، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الاسنان وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التاليه :ـ

Nursing

Physiotherapy

Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology
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