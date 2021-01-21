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توك شو

استشاري نفسي تفتح النار على أفلام العنف.. لهذا السبب

الخميس 21/يناير/2021 - 12:43 ص
اعتداء على الأطفال
اعتداء على الأطفال
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عادل نصار
شنت الدكتور ايمان عبدالله دكتورة علم النفس والارشاد الأسرى، هجوما حادا على افلام العنف والتي تحمل مشاهد وأحدث قتل وعنف بشكل فج، محذرة من التعرض لمثل هذه الأفلام والاعمال السينمائية. 

وقالت عبد الله، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أن جرائم الأسرة حينما تتحول غريزة الامومة والطفولك إلى نوع من أنواع التعذيب، مشيرة الي أن هناك اسباب كثيرة لهذا الأمر. 

وأضافت دكتورة علم النفس والإرشاد الأسرى، هذا الاب المعتدي على طفله ليس شخصا سويا، وعلم النفس يعرفه بأن شخصيته نرجسية او أنانية او لديه اكتئاب عنيف جدا، متابعة أن الفقر ليش سببا للقتل وهناك أسباب مع الفقر وخاصة ام الأديان حرمت هذه الأمور. 

وتابعت الدكتور ايمان عبدالله دكتورة علم النفس والإرشاد الأسرى، أن أفلام العنف والجرائم تؤهل الاب او الام او الأبناء لجرائم من هذا النوع، وهذا النوع موجود في علم النفس السينمائي وهناك نوعين من القتل أولا العمد والثاني القتل عن طريق الخطأ.
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