ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. بايدن يركض باتجاه صحفي قبل دخوله للبيت الأبيض.. ما القصة؟

الخميس 21/يناير/2021 - 01:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يركض باتجاه أحد الصحفيين الذين كانوا يغطون مراسم تنصيب الرئيس وهو في طريقه لدخول البيت الأبيض. 

ويظهر بايدن خلال مقطع الفيديو وهو يركض باتجاه الصحفي، آل روكر، الذي يعمل لدى شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، ليصافحه ممازحا إياه. 

ورد روكر على بايدن متسائلًا: "كيف تشعر الآن سيدي الرئيس"، ليقول له بايدن: "شعوري رائع للغاية". 

وفعل بايدن نفس الشيء مع الصحفي مايك ميمولي خلال مسيرته للبيت الأبيض، لافتا الأنظار بلفتة قد تطوي صفحة ممزقة من علاقة الصحافة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء

بملابس لامعة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

طريقة عمل الكريم كراميل.. خطوة بخطوة