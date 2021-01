شاهد.. بايدن يركض باتجاه صحفي قبل دخوله للبيت الأبيض.. ما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يركض باتجاه أحد الصحفيين الذين كانوا يغطون مراسم تنصيب الرئيس وهو في طريقه لدخول البيت الأبيض.

ويظهر بايدن خلال مقطع الفيديو وهو يركض باتجاه الصحفي، آل روكر، الذي يعمل لدى شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، ليصافحه ممازحا إياه.

ورد روكر على بايدن متسائلًا: "كيف تشعر الآن سيدي الرئيس"، ليقول له بايدن: "شعوري رائع للغاية".

وفعل بايدن نفس الشيء مع الصحفي مايك ميمولي خلال مسيرته للبيت الأبيض، لافتا الأنظار بلفتة قد تطوي صفحة ممزقة من علاقة الصحافة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

