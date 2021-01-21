أخبار الرياضة.. ميدو: الكرة المصرية استشهدت.. مدرب أجنبي جديد للإسماعيلي خلال ساعات.. شوبير يفتح النار من جديد

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









تحدث أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، عن قرار اتحاد الكرة المصري بتقليص عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمود وادي مهاجم المصري.









أكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن الإسماعيلي أتم إتفاقه مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول بالنادي، خلال الفترة المقبلة.









حمل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد نفسه المسؤولية عن الإقصاء المدوي من دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا على يد ديبورتيفو ألكويانو عقب الخسارة بهدفين مقابل هدف.













فتح الإعلامى أحمد شوبير، النار من جديد على اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عقب العولد عن قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ايقافه لأربع مباريات إلى مباراة واحدة فقط.







