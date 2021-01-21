الكرة المصرية استشهدت.. ميدو يعلق على قرار تقليص عقوبة الشناوي

تحدث أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، عن قرار اتحاد الكرة المصري بتقليص عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمود وادي مهاجم المصري.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لفضائية "النهار" عبر برنامجه "أوضة اللبس": "قرار تقليص عقوبة محمد الشناوي لمباراة واحدة رسميًا، الدوري المصري أصبح دورة رمضانية بالقرارات التي صدرت".





وأضاف: "أي عدل يقول أن فرجاني ساسي يوقف 6 مباريات لأنه جذب سماعة الحكم، ومحمود وادي الذي سب الحكم عقوبته تقلص لأربع مباريات، أقسم بالله لو هذا حدث ضد أي لاعب في الزمالك سأقول نفس الكلام".





وتابع: "هذا القرار صدر لكي يلعب محمد الشناوي مباراة بيراميدز، كان الله في عون جمهور كرة القدم في مصر، الكرة المصرية استشهدت بعد هذه القرارات".





وأردف: "بعد تقليص عقوبة الشناوي، لو أنا لاعب كرة القدم وحكم أزعجني سأضربه في وجهه واتحاد الكرة لا يمكنه معاقبتي بأكثر من مباراة واحدة، تصفية الحسابات والمجاملات لكل الناس أصبحت -مقززة-، وقرارات وفق المزاج والكيف".





وتابع: "كرة القدم في مصر بعد هذه القرارات انتهت وسترون مشكلات في الدوري المصري الفترة المقبلة، الذي يحدث في اتحاد الكرة -شغل بلدي-".



