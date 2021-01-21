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رياضة

أول تعليق من زيدان عقب إقصاء ريال مدريد من كأس إسبانيا من فريق درجة ثالثة

الخميس 21/يناير/2021 - 01:55 ص
زيدان
زيدان
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محمد رشاد
حمل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد نفسه المسؤولية عن الإقصاء المدوي من دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا على يد ديبورتيفو ألكويانو عقب الخسارة بهدفين مقابل هدف.

وخسر ريال مدريد من ألكويانو أحد أندية الدرجة الثالثة في إسبانيا بهدفين لهدف مساء الأربعاء ليودع البطولة مبكرا جدا رغم النقصص العددي لمنافسه وتقدمه في النتيجة كذلك.

وقال زيدان عقب المباراة للصحفيين: "لقد حاولنا وقدم اللاعبون ما لديهم وهذه لحظة صعبة، لكنني المسؤول عما يحدث".

وتابع "الأمر كان صعبا لأننا لعبنا ضد فريق من الدرجة الثالثة وما حدث ليس عارا تحدث تلك الأشياء أحيانا".

وواصل "عندما لا تسجل ولا تضاعف النتيجة فنحن نستقبل التعادل وسنواصل العمل للخروج من الوضع الحالي لأننا لا نحب الخسارة ولكننا لن نصاب بالجنون".

وعن رسالته للاعبين قال المدرب الفرنسي: "نحن مازلنا ننافس على لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا والموسم لم ينته بعد، أعتقد أنهم مازالوا يثقون بي".

وعن إمكانية إقالته قال: "أنا هادئ لنرى ماذا سوف يحدث".

وعن هذه أقسي هزيمة تلقاها أجاب "كل الخسائر التي تعرضت لها هي الأقسي وليست هذه فقط".

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