أول تعليق من زيدان عقب إقصاء ريال مدريد من كأس إسبانيا من فريق درجة ثالثة

حمل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد نفسه المسؤولية عن الإقصاء المدوي من دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا على يد ديبورتيفو ألكويانو عقب الخسارة بهدفين مقابل هدف.

وخسر ريال مدريد من ألكويانو أحد أندية الدرجة الثالثة في إسبانيا بهدفين لهدف مساء الأربعاء ليودع البطولة مبكرا جدا رغم النقصص العددي لمنافسه وتقدمه في النتيجة كذلك.



