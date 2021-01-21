الطيار: هنداوي أخويا الكبير.. ومدرب الحراس الكرواتي سر تألقنا

قال محمد الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، إن الجميع تألق في لقاء روسيا، بالدور الثاني في بطولة العالم المقامة في مصر، موضحًا أنهم تعاهدوا على تصحيح الأخطاء بعد الهزيمة أمام السويد في نهاية الدور الأول.





وفاز منتخب مصر على حساب روسيا بنتيجة 28-23 مساء أمس الأربعاء بالجولة الأولى للدور الثاني ببطولة العالم.





وأشار الطيار في تصريحات للصحفيين إلى أن المنتخب المصري قدم مستويات طيبة، والروح القتالية لجميع اللاعبين كانت سر الفوز.





وأوضح أن الفوز على روسيا، نقطة انطلاق جديدة للفراعنة، مؤكدًا أن المنتخب يبحث عن الوصول لأبعد نقطة في مونديال اليد.





وأكد أن اللاعبين الكبار عقدوا جلسات مكثفة مع باقي أعضاء الفريق بعد لقاء السويد لتصحيح الأخطاء وتحقيق الفوز على حساب روسيا، خاصة أنها مباراة مهمة.





وأشار إلى أن مدرب الحراس الكرواتي يبذل مجهودًا كبيرًا وساهم في تطوير مستواه مع زميله كريم هنداوي بصورة لافتة، موضحًا أنه طور أداء الحراس فنيًا ونفسيًا وذهنيًا، والجميع يشيد بحراسة المرمى في مصر.



