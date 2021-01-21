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أخبار العالم

قفزة هائلة في إصابات ووفيات كورونا في ألمانيا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:43 ص
قفزة هائلة في إصابات
قفزة هائلة في إصابات ووفيات الفيروس في ألمانيا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وذلك تزامنا مع تمديد حالة الإغلاق في البلاد حتى فبراير المقبل.

وذكر معهد روبرت كوخ، بأن ألمانيا سجلت في آخر 24 ساعة 20398 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الوباء  إلى مليونين 49783 حالة.
 
كما أشار المعهد الألماني إلى تسجيل 1013 وفاة ليصبح إجمالي عدد وفيات كورونا في ألمانيا 49783 حالة وفاة.

وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر مطلعة أن الطفرة والتحور الجيني، تم رصده  في إحدى مستشفيات بافاريا الألمانية.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، تمديد حالة الإغلاق العام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى 14 فبراير المقبل. 

كما سيتم فرض قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بارتداء الأشخاص للأقنعة الواقية فى المتاجر وفي وسائل النقل العام.
وقد اتفقت على ذلك الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات الألمانية.

 وسيتعين على السكان ارتداء أقنعة طبية عالية الجودة، مثل أقنعة "إف إف بي 2" ذات المرشح، التي تحمي مرتديها والآخرين، على عكس أغطية الفم والأنف الأخرى.

ويتعين على أصحاب العمل في المستقبل أيضا السماح لموظفيهم بالعمل من المنزل إذا كانت وظائفهم تسمح بذلك. ومن المقرر تظل هذه القواعد سارية حتى 15 مارس.
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