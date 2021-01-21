ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو وجانتس يهنئان بايدن ويتطلعان للعمل معه

الخميس 21/يناير/2021 - 08:57 ص
نتنياهو وجانتس يهنئان
نتنياهو وجانتس يهنئان بايدن ويتطلعان للعمل معه
Advertisements
سمر صالح
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائبه وزير الجيش بيني جانتس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عقب تسلمه رئاسة الولايات المتحدة ودخوله البيت الأبيض.
 
وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه: "الرئيس بايدن، تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين، أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي، وعلى التعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني".
 
من جانبه أعرب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، عن تطلعه للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وحلفائه في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لمواجهة عدة تحديات.
 
وكان الرئيس الأمريكيّ المنتخب، جو بايدن، في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونائبه، كاميلا هاريس، القسم الدستوري ليُنصب بذلك رسميا، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكيّة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نتنياهو يكسر الجمود مع بايدن بمكالمة دافئة

رفض طلب نتنياهو.. وزير الجيش الإسرائيلي يمنع انضمام ضباط للوفد الذي يزور السودان

أزمة داخل حكومة إسرائيل.. نتنياهو يستعد لاتخاذ موقف متشدد تجاه خطة بايدن الخاصة بـ إيران

شاهد.. تساقط الثلوج فوق الحاضرين في حفل تنصيب بايدن

عقب حفل التنصيب.. نتنياهو يوجه رسالة إلى بايدن.. ويشكر ترامب لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. حزن نبيلة عبيد ثلاثة أيام.. وحقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف ووصيتها للعائلة

فضل الاستغفار بالأسحار

ارتفاع كارثي في إصابات ووفيات كورونا بألمانيا

تبدل من الحنية إلى القسوة.. إيناس مكي تكشف تفاصيل زواجها وانفصالها في 6 أشهر.. فيديو

عروس «نصابة» تدبر عملية احتيال لإقامة حفل زفافها والضحية مسنة مصابة بالخرف

الرئيس السيسي يوجه بتحقيق عامل جدارة الأداء لمشروع «مستقبل مصر».. يتصدر نشرة صباح البلد

Advertisements

4 قرارات جمهورية بالموافقة على تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها

في اللقطة الأخيرة.. ميلانيا تترك ترامب في موقف محرج

في ذكرى رحيله.. سر حفظ فاروق نجيب للقرآن الكريم رغم ديانته المسيحية ونهايته المأساوية

موظف سابق بفندق ترامب.. أول حالة طرد من البيت الأبيض في عهد بايدن

أحمد شوبير يكشف قيمة فسخ تعاقد النادي الأهلي وجيرالدو

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ نبيلة عبيد وعدد زيجاتها

مقابل فحوصات كورونا.. الكويت ترفع أسعار تذاكر الطيران للقادمين إليها

منتخب مصر لليد يكشف تفاصيل إصابة أحمد الأحمر وموقفه من خوض مباراة بيلاروسيا

أخبار الفن.. أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها.. وزواج وانفصال إيناس مكي في 6 شهور

ظاهرة فلكية جديدة نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم

في ذكرى رحيل أشهر الحموات.. عدد زيجات ماري منيب وسر إشهار إسلامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

من سن عام واحد إلى 62.. حفل مشئوم يسفر عن إصابة 18 شخصا من عائلة أمريكية بـ كورونا