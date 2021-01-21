نتنياهو وجانتس يهنئان بايدن ويتطلعان للعمل معه

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائبه وزير الجيش بيني جانتس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عقب تسلمه رئاسة الولايات المتحدة ودخوله البيت الأبيض.

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه: "الرئيس بايدن، تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين، أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي، وعلى التعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني".

من جانبه أعرب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، عن تطلعه للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وحلفائه في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لمواجهة عدة تحديات.

وكان الرئيس الأمريكيّ المنتخب، جو بايدن، في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونائبه، كاميلا هاريس، القسم الدستوري ليُنصب بذلك رسميا، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكيّة.