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محلل سياسي ليبي: الأزمة في ليبيا تؤثر على مصر بحكم الجغرافيا والتاريخ

الخميس 21/يناير/2021 - 09:54 ص
أحمد الفيتورى، الكاتب
أحمد الفيتورى، الكاتب والمحلل السياسي الليبي
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هاجر إبراهيم
قال أحمد الفيتورى، الكاتب والمحلل السياسي الليبي: "إننا لسنا بحاجة إلى التحدث حول العلاقة الليبية المصرية"، مشيرا إلى أن المسألة الليبية أزمة داخلية فى مصر وتخصها، فبالتالى فإن تدخل مصر فى ليبيا يكون بحكم الجغرافية والتاريخ.


وأضاف "الفيتورى"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان هناك توافق حدث بزيارة الوفد المصرى إلى طرابلس الغرب فى الأيام الماضية والاتفاق على حل المسألة الليبية، موضحا أنها أهم نقطة فى فترة ليبيا مؤخرا.


وأوضح أن مسألة القبائل الليبية والصراع بينها يعتبر مسألة اجتماعية وليست سياسية أو عسكرية بالمعنى المباشر، لافتا إلى أن أمس بتنصيب جو بايدن لولاية أمريكا كان العالم مشدودا بما سيحدث فى الولايات المتحدة.


وأكد أن العالم كان يعتقد أن الولايات المتحدة جاءت من كوكب آخر، إلا أنه الآن شعر أنها جزء لا تختلف عنه، متابعا أن الانتخابات الأمريكية تابعها الجميع.

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