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محافظات

وظائف شاغرة في محافظة الجيزة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

الخميس 21/يناير/2021 - 10:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياسمين سامي
أعلنت محافظة الجيزة عن عدد من الوظائف الشاغرة بالجهاز التنفيذي لمشروع شبكات المرافق حيث تحتاج لـ 4 مهندسين تخصصات "اتصالات، مدنى مساحة".

شروط القبول في الوظائف الشاغرة 
1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة تخصص (مساحة واتصالات ومدني).
2- أن يكون المتقدم لديه دراية بكيفية التعامل على برنامج ARS GISl GIS.
3- أن يتوفر لدى المتقدم دراية بكيفية التعامل مع أوتوكاد.

4- أن يكون أدى الخدمة العسكرية او أعفى منها.

5- أن يكون مهندسا لديه خبرة 5 سنوات.


وأشارت المحافظة الي أنه سيتم قبول 4 من المهندسين بناء على نتيجة اللجنة المشكلة لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف الهندسية المعلن عنها دون النظر لأي استثناءات.


المستندات المطلوبة 

*المؤهل الدراسي

*شهادة قيد في نقابة المهندسين

*شهادة الميلاد

*بطاقة الرقم القومي سارية

*الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للاناث

*صور من شهادات الدورات الحاصل عليها ان وجدت 


الموعد النهائي

وأكدت محافظة الجيزة ان الموعد النهائي لتقديم طلبات العمل هو 5 فبراير المقبل.


وظائف شاغرة في محافظة الجيزة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم
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