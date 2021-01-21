وظائف شاغرة في محافظة الجيزة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت محافظة الجيزة عن عدد من الوظائف الشاغرة بالجهاز التنفيذي لمشروع شبكات المرافق حيث تحتاج لـ 4 مهندسين تخصصات "اتصالات، مدنى مساحة".





شروط القبول في الوظائف الشاغرة

1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة تخصص (مساحة واتصالات ومدني).

2- أن يكون المتقدم لديه دراية بكيفية التعامل على برنامج ARS GISl GIS.

3- أن يتوفر لدى المتقدم دراية بكيفية التعامل مع أوتوكاد.

4- أن يكون أدى الخدمة العسكرية او أعفى منها.