وظائف شاغرة في محافظة الجيزة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت محافظة الجيزة عن عدد من الوظائف الشاغرة بالجهاز التنفيذي لمشروع شبكات المرافق حيث تحتاج لـ 4 مهندسين تخصصات "اتصالات، مدنى مساحة".
شروط القبول في الوظائف الشاغرة
1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة تخصص (مساحة واتصالات ومدني).
2- أن يكون المتقدم لديه دراية بكيفية التعامل على برنامج ARS GISl GIS.
3- أن يتوفر لدى المتقدم دراية بكيفية التعامل مع أوتوكاد.
4- أن يكون أدى الخدمة العسكرية او أعفى منها.
5- أن يكون مهندسا لديه خبرة 5 سنوات.
وأشارت المحافظة الي أنه سيتم قبول 4 من المهندسين بناء على نتيجة اللجنة المشكلة لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف الهندسية المعلن عنها دون النظر لأي استثناءات.
المستندات المطلوبة
*المؤهل الدراسي
*شهادة قيد في نقابة المهندسين
*شهادة الميلاد
*بطاقة الرقم القومي سارية
*الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للاناث
*صور من شهادات الدورات الحاصل عليها ان وجدت
الموعد النهائي
وأكدت محافظة الجيزة ان الموعد النهائي لتقديم طلبات العمل هو 5 فبراير المقبل.