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اقتصاد

وظائف البنوك.. البنك الأهلي يفتح باب التقديم لـ خريجين 2021 .. التفاصيل كاملة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:01 ص
وظائف البنوك
وظائف البنوك
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مايكل عياد
فتح البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي له، باب التقديم لـ برنامج تدريب الخريجين 2021، والذي يتم من خلاله تأهيل المُتدربين للعمل في القطاع المصرفي، والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" المتطلبات والشروط الكاملة للقبول ببرنامج تدريب الخريجين 2021 في البنك الأهلي المصري، وذلك بحسب البنك ذاته، حيث جاءت الشروط والأحكام كالتالي:

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- الشريحة المستهدفة: 
طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة.

- شروط التقدم: 
ان يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- الكليات والتخصصات المطلوبة:
تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)
إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق)
اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)
تكنولوجيا المعلومات
حاسبات ومعلومات
هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)
حقوق

- التقديرات للسنوات الدراسية السابقة: 
جيد جدا فأعلى.
ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق.

- الأوراق المطلوبة: 
صورة بطاقة الرقم القومي 
إثبات قيد 
 بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

مدة التدريب : 
3 اشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات.
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