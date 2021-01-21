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اقتصاد

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 21/يناير/2021 - 10:33 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"، وذلك بعدما أغلقت أمس، الأربعاء، على ارتفاع أيضًا.

 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 11621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2348 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 14151 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4470 نقطة.

 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3318 نقطة.
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