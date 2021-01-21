آباء بلا قلب.. التوصل للمتهمين بعرض طفلتهما للبيع على السوشيال ميديا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالترويج عن بيع طفلتيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.









وأكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن رغبتها فى التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادى والتواصل مع عملائها من راغبى تبنى الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون.









بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد صاحبة الحساب وزوجها وتبين أنهما سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، وزوجها – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.









عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطهما وابنتهما "الطفلة"، حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادى بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، كما ضُبط مع المتهمة "هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك – واتساب" الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع ابنتها".











