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تعليم

عميد آداب القاهرة: نؤهل الطلاب من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 21/يناير/2021 - 11:56 ص
كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن تأهيل الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الفترة الماضية . 

وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد، إن هناك تدريبات للطلاب على المنصة الالكترونية على الأسئلة والتكليفات، حيث يتم عمل تكليفات لهم من جانب أعضاء هيئة التدريس من خلالها، تمهيدًا على إجراء الامتحانات.

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وأشار "كامل"، إلى أن الطلاب يقومون بطرح الاسئلة والاستفسارات المختلفة في الأجزاء المتبقية من المقررات الدراسية وإجابة الأستاذ عليها وذلك عبر منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية. 

وكان قد أكد مصدر مسؤول بكلية الاداب جامعة القاهرة ، على أن الكلية سوف تقوم بتطبيق الغرامة على طلاب برامج الساعات المعتمدة لمن لم  يدفع المصروفات. 

وأضاف المصدر، أن نسبة الغرامة ستكون ١٠٪؜  بدءًا من يوم  الأحد ٢٤ حتى يوم السبت ٣٠ من يناير الجاري وسوف تزيد الغرامة إلى ٢٥ ٪؜ بدءًا من يوم الاحد ٣١ من يناير.

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