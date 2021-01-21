استخدام فورا.. 3 طرق بسيطة للنسخ من موقع محمى

يوجد حل دائما لكل مشكلة على ا لإنترنت ، ففي بعض الأحيان تضع بعض المواقع الشهيرة قيودا لمنع الناس من نسخ محتويات مواقعهم دونّ أية مجهود، ولكن بعض الأشخاص يبحثون عن كيفية النسخ من موقع لا يقبل النسخ، لكسر تلك القيود والتمكن من مشاركة المعلومات بكلِ حرية، لذا، إذا كنت مهتمًّا بالأمر نستعرض إليك فيما يلي كيفية النسخ من موقع لا يقبل النسخ:





كيفية النسخ من موقع لا يقبل النسخ









الطريقة الأولى: تعطيل الجافا سكريبت:

إذا كنت من مستخدمي جوجل كروم، يتيح لك متصفح الويب إمكانية تعطيل أو تشغيل الجاڤا سكريبت نسخ محتوى غير قابلٍ للنسخ من مواقع تمنع النسخ، ولكن تذكر إعادة تمكينه بعد الانتهاء من نسخ المحتوي الذي تريده لأنه قد يوقف بعض المواقع الأخرى عن العمل منها فيسبوك، ولتعطيل الجافا سكريبت اتبع الخطوات التالية:

















1. يمكنك استخدام الرابط المباشر من هنا





2. او الذهاب إلى إعدادات متصفح كروم.





3. انقر الخصوصية والأمان ثم إعدادات الموقع الإلكتروني.





4. مرر لأسفل لقسم المحتوى واضغط على جافاسكريبت Javascript ثم قم بإلغاء تفعيلها.









الطريقة الثانية: إضافات جوجل كروم:

توجد بعض الإضافات التي يمكنك تثبيتها على متصفحك لمساعدتك على حل مشكلة عدم النسخ من المواقع والتي ستمكنك بعد تثبيتها من الضغط على الزر الأيمن للفأرة، والنسخ واللصق في المواقع من بينها ملحق يسمى Simple Allow Copy ، والذي سيظهر بعد تحميله برمز صغير أعلى يمين شريط العنوان بمجرد الضغط عليه ستتمكن من نسخ المحتوي المحمى.









الطريقة الثالثة: لنسخ الصور والنصوص:

توجد طريقة أخرى سهلة لنسخ الصور والنصوص من المواقع التي تمنع النسخ، قم بالضغط على زر الماوس الأيمن في الصفحة التي تريد نسخ محتواها، انقر على الخيار الأخير من القائمة المنسدلة المسمى inspect، أو انقر على الخيار المختصر ctrl+ shift+I، وبمجر ظهور الكود البرمج الذي يستخدمه المطورون، انسخ كود الـ html، للصفحة وقم بلصقه بأحد المتصفحات لحل المشكلة.