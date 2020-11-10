من بينها ويكيبيديا.. مستخدمو هذه الهواتف لن يستطيعوا فتح ملايين المواقع



كشفت تقارير أن هواتف أندرويد القديمة التى هى أقدم من إصدار نظام التشغيل Android 7.1 لن تستطيع تشغيل الملايين من المواقع الإلكترونية منها مواقع مثل ويكيبيديا، وموقع جريدة "نيويورك بوست"، وذلك بدءا من العام القادم، 2021.











وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن مستخدمى هواتف أندرويد القديمة التى من طراز عام 2016، و2017 أو الأقدم، والتى لا تحتوى على نظام التشغيل Android 7.1، لن تستطيع تشغيل ملايين المواقع موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت، الأمر الذى سيؤثر على حوالى 800 مليون مستخدم هاتف أندرويد.

















وبدءا من شهر سبتمبر العام القادم، فإنه سيتم تغيير صيغة المواقع الإلكترونية حتى تكون أكثر أمانا، الأمر الذى سيتطلب معه تغييرا فى السوفت وير فى أنظمة تشغيل الصفحات، وهو مالا ستتحمله أنظمة التشغيل القديمة.











وستبعث أنظمة التشغيل القديمة التى أقدم من نظام Android 7.1 رسالة للمستخدمين أنها لا تستطيع تشغيل مثل هذه المواقع، ويمثل مستخدمو هواتف الأندرويد فى العالم حوالى 2.5 مليار مستخدم، سيتأثر منهم بهذا القرار حوالى 800 مليون مستخدم، خصوصا أنهم لن يستطيعوا الدخول على مواقع ويكيبديا، تطبيقات الخرائط بمعرفة محطات المترو والشوارع، وعدد من المواقع الصحفية الكبيرة مثل جريدة نيويروك بوست وغيرها من المجلات والجرائد الأخرى.











وقدرت مجلة "فوربس" المشكلة بأنها ستكون حوالى أكثر 220 مليون موقع لن يستطيع المستخدمون الدخول عليها، وسيضطر ملايين المستخدمين شراء هواتف أحدث بدءا من العام القادم، أو الحصول على عدد من التحديثات تتواف مع أنظمة تشغيل Android 7.1.2 أو أنظمة أحدث.