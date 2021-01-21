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برلمان

النائب محمد الجارحي: نعيش موقفا ضبابيا في ملف كرة القدم بمصر

الخميس 21/يناير/2021 - 12:52 م
كرة القدم
كرة القدم
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن هناك موقفا ضبابيا فيما يخص ملف كرة القدم في مصر.


وأضاف الجارحي أن اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم تم تكليفها دون التعاون والتنسيق والتشاور مع الدولة، وهو أمر خطير في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء بأنه لا مانع من إقامة انتخابات اتحاد الكرة في ظل الجائحة بحجة أن عدد أفراد الجمعية العمومية قليل وهناك تخبط وضبابية في المشهد، ونريد حسم الملف من أجل الرياضة المصرية وكرة القدم اللعبة الشعبية.


وطالب النائب بالاهتمام بقضايا الشباب، قائلا: "إحنا بنهتم بالبنية التحية دون الاهتمام بقضايا الشباب نفسه، وهو أمر خطير يعني بنبني بيت وممكن لا نجد من يسكنه".
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