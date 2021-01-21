إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدى على الأراضي الزراعية بناحية أشمون، أحدهم بقرية سمادون على مساحة 135 مترا عبارة عن طوب أبيض وأسمنت، والأخرى بشنشور بمساحة 100 متر عبارة عن طوب أبيض وأحمر وطين، بالإضافة الى إزالة فورية لحالة تعدى بناحية الدراجيل بالشهداء بمساحة إجمالية 122 مترا وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين.





واستمرارا لتنفيذ الإزالات في المهد، تم تنفيذ ازالة فورية لحالة تعد بناحية ميت خلف بشبين الكوم بمساحة 150 مترا عبارة عن طوب بلوك، فضلا عن إزالة في المهد لحالة تعدى بقرية الشهيد فكرى ببركة السبع على مساحة 8 أمتار على هيئة مقبرة بالطوب الأبيض وأسمنت، هذا وأكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضي الزراعية بدوام المتابعة لرصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتعدين.



