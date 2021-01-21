وجبات غذاء لذيذة للغاية في أقل من 20 دقيقة

هل تشعرين بالتعب الشديد بعد العمل. سيكون من الرائع تناول شيء خفيف ولذيذ على الغذاء ، أليس كذلك؟ إليك وصفات جيدة ستساعدك على القيام بذلك! وفقا لموقع kitchenmag"
حساء القرنبيط
سوف تحتاجين:
1 كجم من القرنبيط
2 صفار بيض
30 جرام من الجبن الأبيض (لكل حصة واحدة)
70 جرام زبدة
100 جرام كريمة
200 جرام من الحليب
ملح وفلفل
طريقة التجهيز
اغسل القرنبيط واقطعه إلى زهيرات. ضعيها في وعاء من الماء المملح واطهيها لمدة 10 دقائق.
أخرج الزهيرات من الإناء وصفي الماء.
نذوب الزبدة في القدر ثم نضيف كوبين من الماء البارد. اغليها على نار متوسطة لمدة 5 دقائق. ثم أضيفي الزهيرات والحليب ، واطهي كل شيء لمدة 5 إلى 7 دقائق.
اضبط درجة الحرارة على أدنى إعداد. أضف صفار البيض والكريمة إلى القدر. اصنع هريسًا بالخلاط.
قبل التقديم ، أضيفي الجبن الأبيض والملح والفلفل إلى كل وعاء.
مكرونة بصلصة الأفوكادو والروبيان
سوف تحتاجين:
2 حبة أفوكادو ناضجة
3/4 كوب سبانخ
ربع كوب عصير ليمون
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 فص ثوم
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
370 جرام مكرونة من القمح الكامل
1/2 كوب ماء معكرونة
400 جرام روبيان مقشر
2 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة
طريقة التجهيز
يُمزج قطع الأفوكادو والسبانخ و 2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون والثوم و 3/4 ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. امزج حتى تحصل على صلصة ناعمة.
اطبخ المكرونة قبل تصريف الماء ، احتفظ بنصف كوب من الماء.
سخني 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة. نضيف الجمبري وننشرهم في طبقة واحدة ثم نرش الملح ويقلى لمدة دقيقتين. اقلب الروبيان على الجانب الآخر واطهيه لمدة دقيقة أخرى لتحميره بالتساوي.
إيقاف تشغيل النار أضيفي ما تبقى من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من الكزبرة وقلبي كل شيء معًا.
ضعي المكرونة وصلصة الأفوكادو في وعاء كبير. إذا كانت سميكة جدًا ، أضيفي ملعقتين كبيرتين من ماء المعكرونة لجعلها أفتح.
ضعي الروبيان فوق الطبق واستمتع بوجبتك!