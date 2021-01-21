نشرة المرأة| مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار.. وعلامات تحذيرية بأن جسمك يحتاج إلى المزيد من الكالسيوم

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير الآتي..







الكالسيوم معدن أساسي يشتهر بدوره المهم في صحة العظام، تحتاج أجسامنا أيضًا إلى استقرار ضغط الدم وتنظيم إفراز الهرمونات وتوصيل الإشارات العصبية بشكل صحيح.





عندما لا تحصل على كمية كافية من الكالسيوم، فقد تعاني من نقص الكالسيوم الذي يمكن تحديده من خلال أعراض معينة.إليك قائمة من أكثر العلامات الشائعة أن جسمك يحتاج للكالسيوم.