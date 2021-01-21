علامات تحذيرية بأن جسمك يحتاج إلى المزيد من الكالسيوم



الكالسيوم معدن أساسي يشتهر بدوره المهم في صحة العظام، تحتاج أجسامنا أيضًا إلى استقرار ضغط الدم وتنظيم إفراز الهرمونات وتوصيل الإشارات العصبية بشكل صحيح.









عندما لا تحصل على كمية كافية من الكالسيوم، فقد تعاني من نقص الكالسيوم الذي يمكن تحديده من خلال أعراض معينة.

























جفاف الجلد

قد يظهر نقص كالسيوم الدم أو نقص الكالسيوم في جسمك على جلدك، عادة ما تجعل هذه الحالة بشرتك تبدو متقشرة وجافة، كما تم اكتشاف أن نقص الكالسيوم له صلة وثيقة بتطور مشاكل الجلد مثل الإكزيما والصدفية.





التعب

كقاعدة عامة، يؤثر عدم كفاية الكالسيوم في جسمك على صحتك البدنية العامة، لذلك إذا كنت تعاني من التعب الشديد أو الخمول أو نقص الطاقة أو الشعور المستمر بالخمول، خفف من تناول مشروبات الطاقة وحاول التركيز على موازنة نظامك الغذائي بدلًا من ذلك.





الاكتئاب

اتضح أن الكالسيوم ضروري أيضًا لتنظيم مزاجك، هذا العنصر هو مهدئ طبيعي ينتج عنه تأثيرات مهدئة ومهدئة، لذا فإن القاعدة العامة هنا هي: كلما قل استهلاك الكالسيوم، زاد الشعور بالاكتئاب وسرعة الانفعال.





الأرق









الأظافر الهشة

مثل عظامك، تحتاج أظافرك أيضًا إلى كمية معينة من الكالسيوم للحفاظ على سلامتها، لذلك عندما تعاني من نقص الكالسيوم، تصبح أظافرك جافة بشكل مفرط وضعيفة وعرضة للتقشر والانقسام.









الأظافر الضعيفة ليست سميكة بما يكفي لتحمل أي تأثير، وقد تنكسر غالبًا أثناء أبسط الأنشطة اليومية.





أوجاع الأسنان