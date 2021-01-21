ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 أخطاء شائعة تسبب غزارة قشرة الرأس

الخميس 21/يناير/2021 - 02:57 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
في بعض الأحيان عندما تحاول التخلص من  قشرة الرأس ، قد تفعل شيئًا ما يزيد الأمر سوءًا. على سبيل المثال ، قد تغسل شعرك كثيرًا أو نادرًا جدًا. والطريقة التي تمشط بها شعرك يمكن أن تحدث فرقًا أيضًا.

إليك وفقا لموقع  برايت سايد قائمة بالأشياء الشائعة جدًا التى تسبب قشرة الرأس



1. تغسل شعرك بالشامبو بشكل نادر أو كثيرًا.

عندما تغسل شعرك نادرًا ، يتراكم الزهم على فروة رأسك ، ومع العرق ، فإنه يخلق بيئة مثالية لظهور القشرة من ناحية أخرى ، لا ينبغي استخدام الشامبو كل يوم أيضًا. ستقوم بإزالة جميع الزيوت العطرية من فروة رأسك التي تحتاجها للتغذية والقوة ،ينصح المتخصصون بغسل شعرك بالشامبو كل يومين أو ثلاثة أيام أو نحو ذلك لتجنب كل هذه المشاكل.

2.  لديك حساسية من الفطريات الطبيعية لشعرك.

تحدث قشرة الرأس بسبب فرط نمو فطر يسمى الملاسيزية ، والذي يسبب أيضًا مشاكل حب الشباب. لدينا جميعًا على بشرتنا ، لكن بعض الناس يميلون إلى فروة الرأس الدهنية أكثر من غيرهم لأن هذه الخميرة تتغذى على زيوت البشرة. هكذا تظهر القشرة. وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاج قشرة الرأس ، إلا أنه يمكن السيطرة عليها.

3. لا تشطفى شعرك بالشكل الصحيح.

بعد الشطف ، قد تترك بعض البقايا على فروة رأسك والتي يمكن أن تكون بيئة مثالية لتكاثر القشرة ، بسبب هذه الفطريات الشائعة التي نمتلكها جميعًا على بشرتنا.

4. إغفال تمشيط الشعر

يحسن تمشيط شعرك الدورة الدموية ويزيل خلايا الجلد الميتة . عن طريق الفرشاة ، يمكنك أيضًا التخلص من الأوساخ من فروة رأسك ، لذلك يجب القيام بذلك كل يوم لتقليل سبب قشرة الرأس. افعل ذلك بانتظام ، مرتين في اليوم ، لكن لا تبالغ فيه. يمكن أن يؤدي تمشيط شعرك كثيرًا إلى  تساقطه . حاولي تجنب الفرشاة الخشنة التي يمكن أن تلحق الضرر بفروة رأسك وقد تسبب التورم.

5. لا تستخدمي الشامبو بالتناوب

قد يؤدي الشامبو العادي الموجود في السوق إلى تهيج فروة الرأس والرقائق ، بسبب المنظفات التي تحتويها. قد يستغرق العثور على الشامبو المناسب بعض الوقت ، لكن تناوب عدة أنواع على طول الطريق قد يساعدك على التخلص من القشرة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج قشرة شعر الرأس نهائيا من أول مرة

بالأدوية والأعشاب.. علاج قشرة الرأس سريعا

فى دقائق .. حيل سريعة تخلصك من قشرة الرأس

الطريقة الصحيحة لاستخدام شامبو قشرة الرأس

وصفات سريعة لعلاج قشرة الرأس

علاج قشرة الشعر الرأس اللاصقة نهائيًا من أول مرة

ترشيحاتنا

اللجنة القضائية تعيد 4000 عضو عامل شطبهم مرتضى منصور

وهذا ترتيبه عالميا.. الدوري المصري يتصدر قائمة الأقوى عربيا وأفريقيا

إصابة 12 من لاعبي الاتحاد بكورونا.. ومصيلحي يطلب تأجيل مباراة المقاصة

في اللقطة الأخيرة.. ميلانيا تترك ترامب في موقف محرج

مقابل فحوصات كورونا.. الكويت ترفع أسعار تذاكر الطيران للقادمين إليها

قرارات نهائية بشأن نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور