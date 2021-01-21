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جامعة القاهرة: اتحاد طلاب يؤدى حملات توعية لاجتياز جائحة كورونا.. جارٍ تجهيز مسابقات أونلاين.. والإعلام تنشئ وحدة خدمية للتعامل مع الطلاب

الخميس 21/يناير/2021 - 08:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
رئيس اتحاد جامعة القاهرة يكشف عن الخدمات الطلابية . 
كلية الاعلام تنظم ويبينار اونلاين عن كيفية مواجهة الشائعات والأخبار الزائفة


فى ظل الظروف الراهنة ومع انتشار فيروس كورونا وتعليق الدراسة وتحويلها اونلاين ، تقوم جامعة القاهرة بتقديم خدمات للطلاب والتواصل معهم بشكل دائم من خلال المنصة الالكترونية للجامعة ومن خلال الصفحات الرسمية للكليات . 


كشف الطالب مؤمن أشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن الخدمات التى يقدمها الاتحاد للطلاب خلال فترة إجازة الفصل الدراسى الأول  . 

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وقال مؤمن أشرف، خلال تصريح لصدى البلد ، إن الاتحاد عقد اجتماع عبر تطبيق zoom يوم 10 يناير، وتم وضع خطة الاتحاد الاوفلاين والأونلاين.


وأضاف " مؤمن " ، أنهم قاموا بعمل حملات توعية على الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب جامعة القاهرة ، على موقع التوصل الاجتماعى " فيسبوك "  ، كما يتم التواصل مع كلية طب بشري لاتاحه دكتور متخصص ليقدم نصائح للطلاب لاجتياز جائحة كورونا وأهم النصائح للحفاظ على صحتهم وسلامتهم . 

وأشار إلى أنهم يقومون بحملات توعية اخرى لمعرفة الطلاب بالمشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بالاضافة إلى  مشروع منتجع الجلاله . 


كما كشف رئيس اتحاد جامعة القاهرة ، عن الأنشطة التى تقدمها الجامعة اونلاين خلال الفترة القادمة . 

وقال أنه جاري تجهير المسابقات الاونلاين  للجان (الثقافي - الفني - العلمي) التي أطلقها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة  في السنة الدراسية الماضية مرة اخرى وسوف تطرح خلال الصفحة الرسمية لأتحاد جامعة القاهرة على الموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك . 

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كما تقوم  كلية الإعلام بجامعة القاهرة في عقد العديد من الأنشطة (الاونلاين) والتفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث نظمت الكلية اليوم ويبينار يناقش كيفية مواجهة الشائعات والأخبار الزائفة وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامع، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.


و كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن كيفية تواصل الكلية بالطلاب المصابين بفيروس كورونا وكيفية مساعدتهم. 

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى خلال تصريح لـ صدى البلد ، إن الكلية قامت بانشاء وحدة تسمى وحدة الخدمات الطلابية هى من مهامها التواصل مع الطلاب و بتقوم بالتواصل مع الطلاب المشتبه باصابتهم ، 

وأضاف " هويدا " ،  ان هذة الوحدة لها رقم مخصص وهو 01061710873 ، و ومن خلالها يتم تواصل الطلبة المشتبه بهم أو للإبلاغ عن أى حالة اشتباه للتعامل معها . 

وأشارت عميدة الكلية ، أنه تتم الوحدة بتوجيه الطلاب المخالطين أو المشتبه بهم إلى المستشفيات لاتخاذ اللازم ، واضافت أن الخدمة كانت متاح خلال فترة تواجد الطلاب داخل الكلية قبل تعليق الدراسة وتحويلها ـونلاين .


وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الكلية لطلابها، لمساعدتهم في العملية التعليمية، خاصة بعد الاعتماد على المنصات الإلكترونية هذه الفترة وحتى انعقاد الامتحانات وفقًا للقرارت التي اتخذها مجلس الوزراء الخميس الماضي.


وأوضح "كامل"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه تم التوصل إلى بروتوكول تعاون بين الكلية والشركة المصرية للاتصالات، لتوفير باقات إنترنت للطلاب لمساعدتهم في تلقي المحاضرات والبرامج الدراسية من خلال منصة التعليم الإلكتروني.


وأضاف أن هذه الباقات تمثل أضعاف الخدمة المقدمة وبأقل من السعر التجاري، وتكون خاصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية، مشيرًا إلى أن الكلية تقوم بدعم مباني الكلية بخدمات إنترنت مجانا، لتقديم جميع الإمكانات المتاحة وتسخيرها لمنتسبيها.
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