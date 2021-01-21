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تعليم

قرارات نهائية بشأن نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

الخميس 21/يناير/2021 - 12:12 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، بعدد من التصريحات الهامة لوقف حالة الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ومحاربة الشائعات التي يتم تداولها كل ساعة بهذا الشأن، وذلك حرصا على عدم تشتيت طلاب الصف الثالث الثانوي 2021.




أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 ، ستعقد بـ النظام الإلكتروني عبر التابلت بدون أي تدخل للعنصر البشري فيها، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانٍ، وذلك قبل الامتحان مباشرةً ولن يستطيع أحد معرفته "لا الوزير ولا أي من قيادات الوزارة".


وقال وزير التربية والتعليم: "سيعد نموذج الامتحان من 30 سؤالا، ويقوم الكومبيوتر بتفنيط الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة مختلفا عند كل طالب".


وأضاف: "ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات".


أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النظام الجديد لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، سيكون أكثر نظام عادل، وأشار إلى أن التوازن في نماذج الامتحانات التي ستوزع على الطلاب مضمون من خلال خبراء التقييم.


وشدد وزير التربية والتعليم على أن نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، سيقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات لعدم تدخل أي عنصر بشري في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 على الإطلاق.


وقال إن الغش والتسريب في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 سيكون مستحيلا وفقا لهذا النظام.


وأوضح  وزير التربية والتعليم، أن كل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة، قائلا: "هذا نظام التعليم في العالم كله، والطالب سوف يأخذ أكثر من فرصة لتحسين درجاته".


نظام التحسين في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 
وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم، سيتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة، وتبلغ تكلفة عقد المحاولة الواحدة لجميع الطلاب مليارا و300 مليون، وبالتالي من المقرر أن يساهم الطالب في دفع تكلفة المحاولتين الثانية والثالثة (المحاولات الإضافية) مع الوزارة،  وسيتم تحديد التكلفة التي سيدفعها الطالب في هذه المحاولات الاضافية فى ضوء قانون يناقش داخل المجلس التشريعى.


آخر أخبار نظام الثانوية العامة الجديد 
أعلن وزير التربية والتعليم، حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة، العام المقبل، موضحا أن ذلك جاء بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتم تصحيح الامتحان بشكل إلكتروني كامل.



نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم مراجعة نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 التي سوف يتم عقدها وتصحيحها لأول مرة إلكترونيا هذا العام لمدة أسبوع قبل إعلانها.


وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من منح مهلة أسبوعا لمراجعة نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 ، هو التأكد من تعويض الفوارق بين النماذج ودرجات الصعوبة في الأسئلة.


جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها عند وضع جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، ستأخذ الوزارة في اعتبارها جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.


وقالت: "سيتم عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 قبل اعتماده رسميا".


موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
تتوقع التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، عقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 يوم 19 يونيو 2021.


ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم رسميا موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 بشكل نهائي ورسمي مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، بعد تقدير موقف كورونا.


التشعيب في الثانوية العامة 2021
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التشعيب مازال قائما لطلاب الثانوية العامة 2021، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتشعبوا لـ علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون أي تغيير.


نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021
ستتيح وزارة التربية والتعليم قبيل امتحانات الثانوية العامة 2021، العديد من نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021 لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات والنظام الجديد للتقييم، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .
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