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برلمان

برلماني يطالب وزير التعليم بحوار مجتمعي مع الأهالي حول الثانوية العامة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:13 م
النائب عماد خليل
النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي  بإجراء حوار مجتمعي  مع أولياء الأمور حول نظام التعليم بالثانوية العامة.

كما شدد على ضرورة الاستماع لوجهة نظرهم في هذا النظام في شكل حوار يتضمن الرأي و الرأي الآخر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي شهدت الاستماع للموقف التنفيذي بخصوص برنامج وزارة التربية والتعليم  و الخطة المستقبلية للوزارة خلال المرحلة القادمة.

وطالب خليل بدعم مدارس الراهبات، قائلا: " لأنهم لا يستهدفون الربح موضحا أن هذه المدارس تكلفت ما يقرب من مليون جنيه لكل مدرسة لإعداد البنية التحتية وتوفير التابلت وإعداد وسائل الاتصال كما طالب التوسع فى بناء المدارس خاصة فى بنى سويف بما يخدم المواطنين في ظل الزيادة السكانية".
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