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برلمان

ثروت سويلم يطالب بتعديل قانون الرياضة ويؤكد: سلم سلطات وزارة الشباب للجنة الأوليمبية

الخميس 21/يناير/2021 - 02:36 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي -يوسف سامح
 طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب بإعادة النظر في قانون الرياضة، وتعديله لتكون وزارة الشباب و الرياضة هي المهيمنة و المسيطرة على وضع الرياضة في مصر. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة خلال جلسة الاستماع لبيان وزير الشباب و الرياضة د. اشرف صبحي عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته و الخطط المستقبلية،  وقال " قانون الرياضة سلم سلطات وزارة الرياضة للجنة الأوليمبية وهذا يحتاج تعديلات بالتنسيق مع اللجنة على ان يصدرها البرلمان.

كما طالب عضو مجلس النواب بتطوير مراكز الشباب قائلا " النواب لم يحالفهم الحظ في الانتخابات بسبب عدم وجود مراكز الشباب  في دوائرهم و الناخب اعتقد أن هذا تقصير منهم.
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