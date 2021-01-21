ثروت سويلم يطالب بتعديل قانون الرياضة ويؤكد: سلم سلطات وزارة الشباب للجنة الأوليمبية

طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب بإعادة النظر في قانون الرياضة، وتعديله لتكون وزارة الشباب و الرياضة هي المهيمنة و المسيطرة على وضع الرياضة في مصر.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة خلال جلسة الاستماع لبيان وزير الشباب و الرياضة د. اشرف صبحي عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته و الخطط المستقبلية، وقال " قانون الرياضة سلم سلطات وزارة الرياضة للجنة الأوليمبية وهذا يحتاج تعديلات بالتنسيق مع اللجنة على ان يصدرها البرلمان.





كما طالب عضو مجلس النواب بتطوير مراكز الشباب قائلا " النواب لم يحالفهم الحظ في الانتخابات بسبب عدم وجود مراكز الشباب في دوائرهم و الناخب اعتقد أن هذا تقصير منهم.