ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.291 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 11654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2349 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14167 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4499 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.