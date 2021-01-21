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برلمان

هشام توفيق: 540 مليون يورو لتحديث ماكينات مصانع الغزل والنسيج

الخميس 21/يناير/2021 - 03:47 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي -يوسف سامح
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتقدم لمجلس النواب بتقرير عن تطوير وهيكلة الشركات التابعة للوزارة من أجل الحفاظ عليها وتعظيم إنتاجيتها.

وأضاف خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب اليوم، أنه فيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج تم اعتماد خطة تطويره في أواخر 2018 لتطوير محالج يفوق عمرها على 150 عاما ، ونحاول أن نعوض ما فقدناه على خلال 20 سنة الماضية من حصتنا في السوق العالمية.

وأشار إلى أن أجمالي استثمارات في قطاع الغزل والنسيج بلغ 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 ملايين شعر قطن مؤكدا أن إنتاجية مصر من القطن تطورت كثيرا ، ونتوقع التنافسية بالنسبة للقطن والغزل والنسيج.

ولفت إلى تطوير المصانع ، حيث إن المصانع تحتاج للتطوير كل 6 أو 7 سنوات وتم إستيراد ماكينات في أوروبا بتكلفة 540 مليون يور 
مشيرا إلى التطور الهيكلي والإداري، موضحا أنه تم دمج 9 شركات في شركة واحدة ، وتم دمج 23 شركة غزل تم دمجهم في 9 شركات فقط.
 
وأوضح تطور الإنتاجية في الغزل أنه يتم حلج 4 ملايين قنطار شعر، وتم زيادة الإنتاجية من 37  ألف طن غزل إلى 188 ألف طن غزل، وإرتفع إنتاج القطع المصنعة من 8 ملايين إلى 50 مليون قطعة والهدف فتح اسواق جديدة لمصر للتصدير.

واضاف أن هناك مشروعًا لعمل مجمعات صناعية لشركة صغيرة جدا على 1000 متر كخط إنتاج للمنسوجات
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