ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك ردا على تخفيف عقوبة الشناوى: لن نقف مكتوفى الأيدي

الخميس 21/يناير/2021 - 04:32 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، بيانا صحفيا تعليقا على غضب أطراف المنظومة الرياضية من قرار اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة تخفيف عقوبة محمد الشناوى حارس الأهلى من 4 مباريات إلى مباراة واحدة.

وقالت اللجنة القضائية للزمالك فى بيانها المقتضب: تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليا.

وأضافت اللجنة فى بيانها: نطالب اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلي من شأنها.


وكان اتحاد الكرة أعلن أمس الأربعاء تخفيض عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى من إيقافه 4 مباريات لمباراة واحدة فقط.


وجاء نص قرار اتحاد الكرة كالآتى: وبالنسبة لمسابقة القسم الأول قررت اللجنة اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بحفظ شكوى نادي وادي دجلة ضد إشراك نادي طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف، حيث تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على إنذار واحد فقط وكذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي، لاعب نادي بيراميدز، إلى ٤ مباريات بدلا من ٨ مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون ٢٠٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة، وتخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي، لاعب النادي الأهلي، إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة محمد الشناوى لمباراة واحدة

حفظ شكوى «وادي دجلة».. اتحاد الكرة يعلن القرارات الصادرة من اجتماع اليوم

مدحت شلبي: رجوع اتحاد الكرة في قرار إيقاف الشناوي بيفكرني بـ "المعلم حنفي"

جمال الغندور: على اللجنة المكلفة بإصدار العقوبات التأني قبل صدور أي قرار

محمود ناجي يدير مباراة الأهلي والمقاولون اليوم

ترشيحاتنا

الزمالك ردا على تخفيف عقوبة الشناوى: لن نقف مكتوفى الأيدي

عبر فيلم وثائقي.. الأهلي يكشف سر «القاضية ممكن» غدا

بواليا رايح جاى.. موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

وظائف شاغرة في محافظة الجيزة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

3 يحبهم الله ويضحك لهم.. من هم؟

أخبار التوك شو.. انخفاض شديد فى درجات الحرارة.. استشارية مناعة تنصح بالتعرض للشمس ثلث ساعة يوميًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور