الأوقاف تواصل حملات تعقيم المساجد .. وتفتتح 26 غدا.. والنور في القرآن موضوع خطبة الجمعة

واصلت وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدا ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأكد القطاع الديني أن نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها عقب كل صلاة سلوك إيماني يورث صاحبه الجنة ، يقول سبحانه وتعالي : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا ، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء .

من ناحية أخرى نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية نص موضوع خطبة الجمعة غدا تحت عنوان “النور في القرآن الكريم”.





وأكدت الوزارة في بيان لها على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا .





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (21) مسجدًا جديدًا ، و(3) مساجد بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي (24) مسجدًا الجمعة القادمة 22 /1 /2021م ؛ في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (762) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي:





مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. مسجد آل همام – السوالم – طهطا وزارة الأوقاف 2. مسجد آل جاسر – طهطا وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه التنفيذ 3. الميره – المعابدة الغربية – أبنوب وزارة الأوقاف 4. النور المحمدي – الشنابلة – أبنوب وزارة الأوقاف 5. الشعبنية – نزلة سرقته – ديروط شمال جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 6. الصوالح – قرية مزينه – ديروط جنوب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 7. النور – الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 8. روضة الرحمن – قرية كردوس – صدفا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 9. الكبير – قرية نزالي جانوب – القوصية شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 10. اللطيف الخبير – تل زايد – البداري جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه التنفيذ 11. أحمد سليمان البحري – سيدي سالم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 12. فجر الإسلام – الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 13. 58 البحرية – قرية الأندلس – الأندلس الرياض شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14. القبلي – قرية السبعين – سيدي سالم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحر الأحمر

م المسجد وعنوانه التنفيذ 15. مسجد آل صابر – الغردقة جهود ذاتية بإشراف ومساهمة من وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه التنفيذ 16. الدهامات – طهما – العياط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه التنفيذ 17. الجلاء – الطود – م كوم حمادة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه التنفيذ 18. البيطار – أبو شنب –إدارة أبشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 19. الرحمن – ع دنيال – الغرق قبلي – م إطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 20. الرحمن – الحسينية – أبو جندير – م إطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 21. عبد الله عبد الفتاح – أبو جندير – م إطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م اسم المسجد وموقعه الجهة المنفذة 22. السلام بباريس – إدارة باريس وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

م اسم المسجد وموقعه الجهة المنفذة 23. الرضوان – بني عدي القبلية – بني عدي بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة

مديرية أوقاف سوهاج