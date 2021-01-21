ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تواصل حملات تعقيم المساجد .. وتفتتح 26 غدا.. والنور في القرآن موضوع خطبة الجمعة

الخميس 21/يناير/2021 - 04:44 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد

واصلت وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدا ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأكد القطاع الديني أن نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها عقب كل صلاة سلوك إيماني يورث صاحبه الجنة ، يقول سبحانه وتعالي : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد  بالمظهر الذي تليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا ،  ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء .

من ناحية أخرى نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية نص موضوع خطبة الجمعة غدا تحت عنوان “النور في القرآن الكريم”.


وأكدت الوزارة في بيان لها على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا .


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (21) مسجدًا جديدًا ، و(3) مساجد بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي (24) مسجدًا الجمعة القادمة 22 /1 /2021م ؛ في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (762) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي:


مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف سوهاج
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.   مسجد آل همام – السوالم – طهطاوزارة الأوقاف
2.   مسجد آل جاسر – طهطاوزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
3.   الميره – المعابدة الغربية – أبنوبوزارة الأوقاف
4.   النور المحمدي – الشنابلة – أبنوبوزارة الأوقاف
5.   الشعبنية – نزلة سرقته – ديروط شمالجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6.   الصوالح – قرية مزينه – ديروط جنوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7.   النور – الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبليجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8.   روضة الرحمن – قرية كردوس – صدفاجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.   الكبير – قرية نزالي جانوب – القوصية شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.  اللطيف الخبير – تل زايد – البداريجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف كفر الشيخ
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
11.  أحمد سليمان البحري – سيدي سالمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12.  فجر الإسلام – الحامولجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13.  58 البحرية – قرية الأندلس – الأندلس الرياض شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.  القبلي – قرية السبعين – سيدي سالمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحر الأحمر
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
15.  مسجد آل صابر – الغردقةجهود ذاتية بإشراف ومساهمة من وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الجيزة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
16.    الدهامات – طهما – العياط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
17.الجلاء – الطود – م كوم حمادة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
18.البيطار – أبو شنب –إدارة أبشوايجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19. 

الرحمن – ع دنيال – الغرق قبلي – م إطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20.   الرحمن – الحسينية – أبو جندير – م إطسا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21.    

عبد الله عبد الفتاح – أبو جندير – م إطسا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف الوادي الجديد
ماسم المسجد وموقعهالجهة المنفذة
22.السلام بباريس – إدارة باريسوزارة الأوقاف
 مديرية أوقاف أسيوط
ماسم المسجد وموقعهالجهة المنفذة
23.الرضوان – بني عدي القبلية – بني عديبالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة
مديرية أوقاف سوهاج
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
24.آل غابة – الغابات – البليناوزارة الأوقاف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رقم قياسي في عمارة المساجد بمصر..افتتاح 49 مسجدًا الجمعة المقبلة

بالأسماء .. الأوقاف: افتتاح 60 مسجدا في 16 محافظة الجمعة

بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 60 مسجدا غدا.. وخطبة الجمعة حول الإيمان بالله واليوم الآخر

الأوقاف تفتتح 60 مسجدا بالمحافظات اليوم.. والوزير يلقي الخطبة بالعلمين بحضور نظيره السوداني

بالأسماء ..الأوقاف تعلن افتتاح 10 مساجد غدا بمحافظتي الفيوم وأسوان

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 45 مسجدا الجمعة المقبلة

ترشيحاتنا

رسمياً.. بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الأهلي بالدوري

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي اليوم في الدوري

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوعين

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل استكمال الدراسة والامتحانات.. 14 فبراير

رمى التورتة في وشها.. تصرف صادم من العريس يوم الزفاف لسبب غريب.. شاهد

بواليا رايح جاى.. موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور