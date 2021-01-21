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برلمان

أمل سلامة: تغليظ عقوبة "ختان الإناث" انتصار جديد للفتيات في عهد السيسي

الخميس 21/يناير/2021 - 05:37 م
النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب ، بإصدار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ )، مؤكدة على أن هذه التعديلات تُعتبر انتصارًا جديدًا للمرأة والفتاة المصرية. 

وأكدت سلامة، خلال البيان الصادر لها، أن الموافقة على تعديلات عقوبة جرائم ختان الإناث تأتي في التوقيت الصحيح، خاصة وأنه لا يزال حتى هذه اللحظة يرتكب البعض مثل هذه الجرائم ضد الفتيات على مستوى الجمهورية، بوجه عام وفي محافظات الريف والصعيد بوجه خاص، مُشيرة إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لا تزال تحرص على إستعادة كافة حقوق المرأة المهدورة. 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى عدم وجود مبررات طبية لإجراء جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بـ" ختان الإناث"، مُطالبة بتنفيذ هذه العقوبات بشكل صارم على أرض الواقع.
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