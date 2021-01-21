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أخبار البلد

رئيس الوزراء الماليزي: فيروس كورونا أدى إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي

الخميس 21/يناير/2021 - 06:41 م
صدى البلد
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ا ش ا
أكد رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصاب العالم منذ أوائل العام الماضي، قد أدى إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي الماليزي.

وقال رئيس الوزراء الماليزي -أثناء إلقاء كلمته الرئيسية خلال الاجتماع الأول للوزراء الرقميين لرابطة آسيان والاجتماعات ذات الصلة، عبر الجلسة الافتراضية بكوالالمبور، اليوم الخميس- إن "الحكومة الماليزية حددت الاقتصاد الرقمي ليكون من إحدى المجالات الرئيسية في تحقيق التزاماتها الوطنية، وذلك بالارتقاء بالدولة لتكون أمة ذات نمو مستدام مع ضمان التوزيع العادل والمنصف عبر دخل المجموعات والأعراق والمناطق".
وأضاف رئيس الوزراء، حسبما نقلت وكالة برنما الماليزية: "سنواصل دعم الرخاء المتبادل للجميع مع التركيز على ترسيخ مهارة الشعب من خلال المهارة الرقمية، وتمكين الأعمال التجارية المولدة رقميًا وتعزيز الاستثمار الرقمي".

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