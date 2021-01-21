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فن

بالاحمر.. نيرمين الفقي تخطف قلوب متابعيها

الخميس 21/يناير/2021 - 07:22 م
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
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محمد بدران
شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نرمين الفقي بفستان من اللون الاحمر  مكشوف من منطقة الصدر وهي تمسك في يدها مايك في حفله غنائية اما الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي الماكياج الصاخب مع استخدام احمر الشفاه.


يذكر أن احدث مشاركات نيرمين الفقي كانت في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.


مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.


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