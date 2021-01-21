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ديني

الأزهر: رفع مقررات المعاهد الأزهرية على البوابة الإلكترونية

الخميس 21/يناير/2021 - 07:12 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه يتم الآن مراجعة كاملة وشاملة لجميع طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، على ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول بعد قرار رئيس الوزراء بتأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة عن بعد.

وأضاف عباس، في تصريح لـ صدى البلد، أنه تم رفع جميع المواد الدراسية والمقررات على وسائل التواصل المخصصة للطلاب، بعد تفعيل نظام التعليم عن بعد، وخصص الأزهر الشريف، فريق لشرح جميع المقررات، وتصويرها ورفعها على قنوات االيوتيوب وتوفيرها للطلاب لمشاهدتها أون لاين.

وأوضح، أن بوابة الأزهر الإلكترونية، تضم جميع مقررات المرحلتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، بصورة إلكترونية يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من رفعها وتحميها من بوابة الأزهر الإلكترونية.

لتحميل مقررات المرحلة الإعدادية الأزهرية من هنا
لتحميل مقررات المرحلة الثانوية الأزهرية من هنا

وأشار إلى أن مقرارت المرحلة الإبتدائية يتم تجهيزها الآن لرفعها إلكترونيا على بوابة الأزهر الإلكترونية، وتوفيرها للطلاب وأولياء الأمور.

وذكر عباس، أنه تم إطلاق تطبيق إلكتروني يتضمن جميع مقررات الصف الثاني والصف الثالث الثانوي الأزهري، ويمكن الطلاب من تصفح جميع المقررات عبر هذا التطبيق.
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