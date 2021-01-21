طريقة علاج اليدين الجافة من مطبخك دون كريمات باهظة

طريقة علاج اليدين الجافة سواء كان ذلك بسبب الشيخوخة أو حالة الجلد الأساسية أو العوامل البيئية من العلاجات المتاحة لعلاج البشرة الجافة في المنزل.
إليك كيفية علاج اليدين الجافة الجفاف الذي يفتقر إلى الرطوبة ومن المهم الحفاظ على ترطيب الجلد الجاف لكن بعض العلاجات المنزلية للبشرة الجافة.
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وصفة لترطيب اليدين شديدة الجفاف بزيت بذور عباد الشمس
زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية الأخرى التي تعمل بشكل جيد لعلاج البشرة الجافة وجدت العديد من الدراسات أن زيت جوز الهند هو كما آمن وفعال لعلاج البشرة الجافة فهو يحسن ترطيب البشرة بشكل كبير ويزيد من عدد الدهون على سطح الجلد.
علاج خشونة كف اليد بدقيق الشوفان
الشوفان مكون طبيعي آخر يمكن أن يساعد في علاج اليدين الجافة. قد يساعد إضافة مسحوق دقيق الشوفان إلى الحمام أو استخدام الكريمات التي تحتوي على دقيق الشوفان في تخفيف جفاف الجلد.
علاج سريع لجفاف اليدين
يمكن أن يوفر الحليب أيضًا الراحة من الجلد الجاف ، ولكن ليس عند وضعه على الجلد. تشير الأبحاث من عام 2015 إلى أن اتباع نظام غذائي يشمل الحليب يمكن أن يحسن البشرة الجافة
أفضل كريم لترطيب اليدين شديدة الجفاف
أن العسل مفيد للعديد من أنواع الأمراض الجلدية وتشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن استخدام العسل كعلاج منزلي لتهدئة البشرة الجافة.
وجدت دراسات مختلفة أن العسل يعمل على ترطيب البشرة وكمضاد التهاب فهو علاج مثالي في المنزل لتخفيف جفاف الجلد ويمكن تطبيقه مباشرة على الجلد.
كذلك يعد الفازلين أفضل كريم لترطيب اليدين شديدة الجفاف خاصة عندما تكون ناجمة عن الشيخوخة كذلك الصبار ققد يساعد جل الصبار في توفير الراحة من الجلد الجاف ويمكن لأي شخص لديه بشرة جافة على أيديهم أو أقدامهم أن يضعوا جل الصبار وتغطية المنطقة المصابة بجورب أو قفاز. قد يفضل الناس القيام بذلك قبل الذهاب إلى الفراش وترك الجل طوال الليل.
طريقة علاج اليدين الجافة بالصبار
إذا كانت البشرة الجافة في منطقة أخرى من الجسم ، فإن وضع هلام الصبار له بالنقع قد يحقق تأثيرًا مشابهًا للكثير من الكريمات الباهضة فى الأسواق