ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة علاج اليدين الجافة من مطبخك دون كريمات باهظة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
طريقة علاج اليدين الجافة سواء كان ذلك بسبب الشيخوخة أو حالة الجلد الأساسية أو العوامل البيئية من العلاجات المتاحة لعلاج البشرة الجافة في المنزل.

إليك كيفية علاج اليدين الجافة  الجفاف  الذي يفتقر إلى الرطوبة ومن المهم الحفاظ على ترطيب الجلد الجاف  لكن بعض العلاجات  المنزلية للبشرة الجافة.
وصفة لترطيب اليدين شديدة الجفاف بزيت بذور عباد الشمس

زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية الأخرى التي تعمل بشكل جيد لعلاج البشرة الجافة  وجدت العديد من الدراسات أن زيت جوز الهند هو كما آمن وفعال لعلاج البشرة الجافة فهو  يحسن ترطيب البشرة بشكل كبير ويزيد من عدد الدهون  على سطح الجلد.

علاج خشونة كف اليد بدقيق الشوفان

الشوفان مكون طبيعي آخر يمكن أن يساعد في علاج اليدين الجافة. قد يساعد إضافة مسحوق دقيق الشوفان إلى الحمام أو استخدام الكريمات التي تحتوي على دقيق الشوفان في تخفيف جفاف الجلد.

علاج سريع لجفاف اليدين

يمكن أن يوفر الحليب أيضًا الراحة من الجلد الجاف ، ولكن ليس عند وضعه على الجلد. تشير الأبحاث من عام 2015 إلى أن اتباع نظام غذائي يشمل الحليب يمكن أن يحسن البشرة الجافة

أفضل كريم لترطيب اليدين شديدة الجفاف

 أن العسل مفيد للعديد من أنواع الأمراض الجلدية وتشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن استخدام العسل كعلاج منزلي لتهدئة البشرة الجافة.
وجدت دراسات مختلفة أن العسل يعمل على ترطيب البشرة وكمضاد التهاب فهو علاج مثالي في المنزل لتخفيف جفاف الجلد ويمكن تطبيقه مباشرة على الجلد.

كذلك يعد الفازلين أفضل كريم لترطيب اليدين شديدة الجفاف  خاصة عندما تكون ناجمة عن الشيخوخة  كذلك الصبار ققد يساعد جل الصبار في توفير الراحة من الجلد الجاف ويمكن لأي شخص لديه بشرة جافة على أيديهم أو أقدامهم أن يضعوا جل الصبار وتغطية المنطقة المصابة بجورب أو قفاز. قد يفضل الناس القيام بذلك قبل الذهاب إلى الفراش وترك الجل طوال الليل.

طريقة علاج اليدين الجافة بالصبار

إذا كانت البشرة الجافة في منطقة أخرى من الجسم ، فإن وضع هلام الصبار  له بالنقع قد يحقق تأثيرًا مشابهًا للكثير من الكريمات الباهضة فى الأسواق
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاجات منزلية للإكزيما بالفازلين والعسل

علاج البشرة الجافة في الشتاء.. بالوصفات والأعشاب

من مطبخك.. 6 علاجات طبيعية للأكزيما

بخطوات فعالة.. طرق علاج جفاف البشرة في الشتاء

علاج منزلي لتشقق الشفاه الدائم بالزيوت الطبيعية بسرعة مذهلة

بالعسل والشوفان.. كيفية علاج حساسية الجلد والهرش

ترشيحاتنا

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

بأعمال رمزية تخفف من العداء.. ماكرون يرفض الاعتذار للجزائريين عن 132 عاما من الاحتلال الدموي

2.5 مليون زائر.. تعرف على موعد تشغيل أكبر عجلة دوارة في إفريقيا بالقاهرة.. شاهد

نانسي عجرم توجه رسالة غامضة لـ متابعيها

شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء.. توقعات الأرصاد لـ طقس الغد

المهم يستمروا.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 - 1 - 2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

دول أمريكا الجنوبية تستخدمه.. دواء للطفيليات يعالج عدوى كورونا

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض