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رياضة

الكونغو الديمقراطية تهزم أنجولا في لقاء بطعم إفريقي بافتتاح لقاءات كأس الرئيس

الخميس 21/يناير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
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فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة 32 - 31، في افتتاح لقاءات كأس الرئيس للمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021. انتهى الشوط الأول بتقدم "الفهود" بنتيجة 15 -13، قبل أن يعدل منتخب الكونغو من أوضاعه ويحقق الفوز مع نهاية أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. بهذه النتيجة حصدت الكونغو الديمقراطية على أول نقطتين في المجموعة الأولى بكأس الرئيس، بينما ظل رصيد أنجولا بدون نقاط. وحصل "فيريرا إدفالدو" لاعب المنتخب الأنجولي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله ل8 أهداف. ومن المقرر، أن يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية يوم السبت المقبل مع نظيره التونسي، فيما يحصل المنتخب الأنجولي على راحة بعد انسحاب منتخب الرأس الأخضر.
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