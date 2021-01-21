مواصفات نيسان إكس تيرا 2021 .. صور

تعد سيارة نيسان إكس تيرا من أفضل السيارات المخصصة للطرق الوعرة والمشهورة جدا في دول الخليج، فهي مبنية على قاعدة عجلات نافارا ، كما أنها تنافس في فئة سيارات الـ SUV متوسطة الحجم بثلاثة صفوف، مثل تويوتا فورتشنر، وشفروليه تريل.
كما تتوفر إكس تيرا ، بـ5 طرازات مثل تيتانيوم ، بدفع خلفي أو رباعي ، والطراز الثالث بلاتنيوم يتوفر فقط بالدفع الرباعي.
وتأتي السيارة بأبعاد خارجية، ويبلغ الطول الإجمالي 490 سم ، والعرض 186.5 سم ، وارتفاع 186.5 ، وطول قاعدة العجلات 285 ، وزواية الاقتراب 32.3 .
وتتمتع السيارة بكاميرا ، ومقابض أبواب من الكروم ،وإشارة ترحيبية عند فتح الأبواب ، مع جنوط مقاس 17 ، 18 بوصة ، وتختلف حسب الطراظ ،مع أضواء الفرامل الخلفية LED بشريطين إضاءة، ويتوفر كاميرا خلفية، وحساسات خلفية.
باب صندوق الأمتعة يتحكم فيه كهربائيا، مساحة صندوق الأمتعة 440 ليتر خلف مقاعد الصف الثالث، وعند طي مقاعد الصف الثاني تبلغ المساحة 1000 ليتر، وعند طي الصفين الثاني والثالث بتصل المساحة إلى 1643 ليتر.
وتمتلك السيارة إكس تيرا 2021 الكثير من تجهيزات السلامة والامان ، فعلى سبيل المثال وسائد هوائية أمامية واجنبية وستائرية ، مع جهاز منع السرقة ، ومثبت الحركة ،ونظام التحذير من مغادرة خط المسار، ونظام مساعدة تنبيه السائق، ونظام التحذير من النقاط العمياء، و نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف.
كما تتوفر إكس تيرا ، بـ5 طرازات مثل تيتانيوم ، بدفع خلفي أو رباعي ، والطراز الثالث بلاتنيوم يتوفر فقط بالدفع الرباعي.
وتأتي السيارة بأبعاد خارجية، ويبلغ الطول الإجمالي 490 سم ، والعرض 186.5 سم ، وارتفاع 186.5 ، وطول قاعدة العجلات 285 ، وزواية الاقتراب 32.3 .
وتتمتع السيارة بكاميرا ، ومقابض أبواب من الكروم ،وإشارة ترحيبية عند فتح الأبواب ، مع جنوط مقاس 17 ، 18 بوصة ، وتختلف حسب الطراظ ،مع أضواء الفرامل الخلفية LED بشريطين إضاءة، ويتوفر كاميرا خلفية، وحساسات خلفية.
باب صندوق الأمتعة يتحكم فيه كهربائيا، مساحة صندوق الأمتعة 440 ليتر خلف مقاعد الصف الثالث، وعند طي مقاعد الصف الثاني تبلغ المساحة 1000 ليتر، وعند طي الصفين الثاني والثالث بتصل المساحة إلى 1643 ليتر.
وتمتلك السيارة إكس تيرا 2021 الكثير من تجهيزات السلامة والامان ، فعلى سبيل المثال وسائد هوائية أمامية واجنبية وستائرية ، مع جهاز منع السرقة ، ومثبت الحركة ،ونظام التحذير من مغادرة خط المسار، ونظام مساعدة تنبيه السائق، ونظام التحذير من النقاط العمياء، و نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف.
وتستمد السيارة قوتها بنظام الدفع الخلفي أو الرباعي، ومحرك وحيد بأربع إسطوانات سعة 2.5 لتر ، كما أنه يولد قوة 165 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة ، مع عزم دوران 241 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة.