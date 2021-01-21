مواصفات نيسان إكس تيرا 2021 .. صور

وتستمد السيارة قوتها بنظام الدفع الخلفي أو الرباعي، ومحرك وحيد بأربع إسطوانات سعة 2.5 لتر ، كما أنه يولد قوة 165 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة ، مع عزم دوران 241 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة.























