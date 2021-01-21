ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد أزمة الحدود مع إثيوبيا.. حمدوك لـ الأمم المتحدة: لا نريد حربا مع أحد

الخميس 21/يناير/2021 - 09:33 م
رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، أن الجيش السوداني ينتشر ضمن حدوده مع إثيوبيا.

ووفقًا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء في بيان، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جري بين حمدوك والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وقال المكتب إن حمدوك تلقى اليوم اتصالًا هاتفيًا من جوتيريش، تناولا خلاله مسار تطور الفترة الانتقالية والتحديات التي تواجهها وخُطط الحكومة الانتقالية للاستجابة لها.

من جانب آخر، بحث الجانبان الأزمة على الحدود مع إثيوبيا، وشدد حمدوك على أن القوات المسلحة السودانية تنتشر لتأمين المواطنين وممتلكاتهم وداخل الحدود الوطنية، وأن السودان لا يريد حربًا مع أحد.

وأشار إلى أن الاعتداءات التي تعرض لها مواطنو السودان بالمناطق الحدودية، هو ما فرض على القوات تعزيز وجودها هناك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء إثيوبيا يمنح قوات إقليم تيجراي مهلة 72 ساعة للاستسلام

حرب إثيوبيا.. قوات آبي أحمد تحرز تقدما جديدا على جبهة تيجراي

توترات على الحدود .. ميليشيات إثيوبية تستهدف قوة سودانية.. الجيش السوداني: حالة عدم استقرار في الشريط الحدودي بين البلدين.. القوة كانت تمشط جبل أوطيور .. ومصر تعلن تضامنها الكامل مع الخرطوم

خاص.. اتجاه سوداني إثيوبي نحو الحل السلمي لخفض التوتر

عاجل.. اشتباكات عنيفة بين السودان وإثيوبيا على الحدود

فشل المباحثات.. هجوم إثيوبي جديد على الأراضي السودانية

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي.. عقوبات قاسية على حسين الشحات.. ريمونتادا قوية أمام المقاولون.. موعد جديد لمواجهة المريخ السوداني

وضعت كاميرا مراقبة.. سيدة تتألم أثناء النوم وتكتشف السر الصادم

الكاف يعلن إيقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون 6 مباريات

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمقاولون فى الدوري .. فيديو

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للأطقم الطبية عن كورونا| تفاصيل

بـ خطأ من علي لطفي .. المقاولون العرب يضيف الهدف الثاني أمام الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

نيشان يكشف عن هويته في الحلقة السابعة من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل