بعد أزمة الحدود مع إثيوبيا.. حمدوك لـ الأمم المتحدة: لا نريد حربا مع أحد

أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، أن الجيش السوداني ينتشر ضمن حدوده مع إثيوبيا.





ووفقًا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء في بيان، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جري بين حمدوك والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.





وقال المكتب إن حمدوك تلقى اليوم اتصالًا هاتفيًا من جوتيريش، تناولا خلاله مسار تطور الفترة الانتقالية والتحديات التي تواجهها وخُطط الحكومة الانتقالية للاستجابة لها.





من جانب آخر، بحث الجانبان الأزمة على الحدود مع إثيوبيا، وشدد حمدوك على أن القوات المسلحة السودانية تنتشر لتأمين المواطنين وممتلكاتهم وداخل الحدود الوطنية، وأن السودان لا يريد حربًا مع أحد.





وأشار إلى أن الاعتداءات التي تعرض لها مواطنو السودان بالمناطق الحدودية، هو ما فرض على القوات تعزيز وجودها هناك.