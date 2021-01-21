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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: تلقيح 100 مليون شخص في الـ100 يوم المقبلة

الخميس 21/يناير/2021 - 10:13 م
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن خطة إدارته لمواجهة فيروس كورونا ستنطلق بعملية تطعيم قوية، لافتا إلى أن مشروعه يقوم على تلقيح 100 مليون في الـ100 يوم المقبلة.

وأشار بايدن في كلمة له اليوم الخميس، إلى أن إدارته ستقوم بزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا، موضحًا أن البلاد تحتاج لشهور قبل تطعيم جميع الأمريكيين.

وأشار إلى أن سيطلب من الكونجرس المزيد من الأموال للقطاع الصحي لمواجهة كورونا.

وأكد أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا اليوم لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لتسريع صناعة كل معدات الوقاية الصحية والاختبارات واللقاحات اللازمة لمكافحة جائحة كورونا.

وأشار الى أن الولايات المتحدة، شهدت إخفاقًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في مواجهة تفشي وباء كورونا بها.

وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الخميس، أن الأمور ستسوء بشأن انتشار فيروس كورونا قبل أن تتحسن، لكنه أكد اعتزامه الانتصار على هذه الجائحة.

ولفت إلى أن كورونا تسببت بخسائر بشرية كبيرة في أمريكا، موضحا أن لدى إدارته استراتيجية قائمة على العلم والحقائق لمكافحة وباء كورونا وسيتم تسخير كل الجهود للقضاء عليه.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن اليوم الخميس، عن اعتزامه توقيع إجراءات تنفيذية يشأن جائحة فيروس كورونا والتطعيم باللقاحات.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه سيوقع اليوم الخميس، على  أوامر تنفيذية لتوسيع نطاق اختبارات كورونا وتوزيع اللقاحات، وأوامر أخرى بإعادة فتح المدارس والأعمال بأمان.

وأكد أنه ليس لدى إدارته ثانية لتضيعها للسيطرة على الفيروس، الذي تفشى بقوة في الولايات المتحدة.

وجعل بايدن، مواجهة تفشي كورونا، محط اهتمامه في أول يوم عمل له بعد تنصيبه كرئيس لأمريكا أمس الأربعاء.

ويخطط الرئيس الأمريكي للتوقيع على ستة أوامر تنفيذية وتوجيهات رئاسية واحدة بشأن الفيروس، من أبرزها مراجعة سلسلة التوريد، وجمع البيانات الإضافية عن الوباء، ودعم المزيد من الأبحاث، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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